¿Cuánto paga el Seguro Social al mes a quienes se jubilan a los 62 años?

Solicitar los beneficios del Seguro Social a los 62 años permite comenzar a recibir pagos antes de alcanzar la edad plena de jubilación, pero también implica aceptar una reducción permanente en el cheque mensual.

Para quienes están cerca de tomar esa decisión, conocer el promedio puede servir como referencia inicial.

El beneficio promedio a los 62 años ronda los $1,380 al mes

De acuerdo con The Motley Fool, el beneficio promedio del Seguro Social para una persona de 62 años era de aproximadamente $1,342 mensuales en diciembre de 2024.

Al incorporar el ajuste por costo de vida, conocido como COLA, de 2.8% correspondiente a 2026, esa cantidad aumenta a alrededor de $1,380 al mes.

La cifra es considerablemente menor al beneficio promedio general del Seguro Social. En diciembre de 2024, el pago promedio mensual era de aproximadamente $1,975.

Después de aplicar el COLA de 2026, el monto estimado se eleva a cerca de $2,030 mensuales.

La diferencia se explica principalmente porque solicitar el Seguro Social a los 62 años significa comenzar a cobrar antes de la edad plena de jubilación.

Jubilarse a los 62 puede reducir el cheque hasta 30%

La Administración del Seguro Social calcula primero el beneficio correspondiente a la edad plena de jubilación, conocida como FRA por sus siglas en inglés.

Para la mayoría de los trabajadores actuales, esa edad es de 67 años.

Quienes comienzan a recibir sus beneficios a los 62 años pueden enfrentar una reducción de hasta 30% en comparación con el monto que recibirían si esperaran hasta alcanzar su edad plena de jubilación.

Por esa razón, dos personas con edades similares pueden recibir cantidades muy distintas.

El cheque depende del historial de ingresos acumulado durante la vida laboral y de la edad exacta en la que se soliciten los beneficios.

The Motley Fool señala que cobrar antes también puede provocar que algunas personas reciban menos dinero en beneficios a lo largo de su vida.

Sin embargo, esto no ocurre en todos los casos.

Para quienes tienen una expectativa de vida más corta, comenzar a recibir pagos a los 62 años podría representar una ventaja, y para otras personas jubilarse temprano puede responder a una necesidad más que a una elección.

Cómo saber cuánto recibirías realmente del Seguro Social

El promedio de $1,380 sirve únicamente como referencia y no significa que todas las personas que se jubilan a los 62 años recibirán esa cantidad.

La forma más precisa de conocer un estimado individual es crear gratuitamente una cuenta my Social Security.

Esta herramienta utiliza los registros oficiales del gobierno sobre los ingresos que una persona ha obtenido durante su trayectoria laboral y también incorpora una estimación de sus ingresos futuros.

El sistema permite consultar cuánto podría recibir una persona en cada una de las edades disponibles para solicitar beneficios.

De esta manera, es posible comparar el cheque estimado a los 62 años con el que correspondería después de esperar algunos meses o varios años.

Además, las proyecciones de ingresos futuros pueden ajustarse dentro de la cuenta para obtener estimaciones más cercanas a la situación particular de cada trabajador.

Revisar esos números antes de presentar la solicitud puede ser especialmente importante, ya que una vez iniciado el cobro del Seguro Social resulta complicado revertir la decisión.



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