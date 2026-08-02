Ariana Grande se alejará temporalmente de la vida pública tras el intenso escrutinio público

La cantante Ariana Grande planea alejarse temporalmente de la vida pública una vez termine su gira “Eternal Sunshine” el próximo 1 de septiembre en Londres. Un representante de Grande ofreció la información a través de un comunicado publicado por la revista People.

“(Grande) Está deseando terminar la gira por todo lo alto, sana y feliz, y luego tomarse un merecido descanso de su trabajo y apariciones públicas, que la han sometido a un escrutinio público constante e incesante. Esta gira ha sido una experiencia maravillosa para ella. Adora a sus fans y ha disfrutado muchísimo cada minuto”, dijo el representante.

Esta declaración llega en medio de un fuerte escrutinio público con respecto a la salud de la artista. Durante los últimos años, Ariana Grande ha sido blanco de críticas y señalamientos por su aspecto físico debido a su delgadez. Tras el lanzamiento del videoclip de su último sencillo, “Petal”, perteneciente a su álbum homónimo publicado el 31 de julio, el debate en torno a su salud se ha intensificado.

El representante de Ariana Grande aseguró que la artista se encuentra sana. “Su espectáculo es muy físico y requiere mucha destreza atlética. Actúa sana y exitosamente a un nivel altísimo noche tras noche”, dijo a People.

Ariana Grande tampoco participará en la reposición en el West End de “Sunday in the Park With George” de Stephen Sondheim en la que se reuniría con su coprotagonista de “Wicked”, Jonathan Bailey. La actriz y cantante no estará tampoco en la nueva temporada de “American Horror Story”, esto debido a conflictos de agenda relacionados con su gira y la producción de la serie.

La gira “Eternal Sunshine” culminará su etapa estadounidense esta semana tras tres conciertos en Chicago. Su gira terminará el próximo 1 de septiembre en Londres con el último de los 10 conciertos que ofrecerá en el O2 Arena de la capital británica.

Aunque el retiro temporal de Grande comenzará en septiembre, en noviembre se estrenará la película “Focker-in-Law”, la nueva película de Universal que Ariana Grande protagonizará junto a Robert De Niro y Ben Stiller. Esta cinta se estrenará en cines el día antes de Acción de Gracias y probablemente requerirá una llamativa gira promocional, en la cual se desconoce si Grande participará.

Sigue leyendo:

·De forma repentina, Ariana Grande quedó fuera de “American Horror Story”

·Ariana Grande responde a la Casa Blanca con ayuda a migrantes

·Cynthia Erivo habló sobre su amistad con Ariana Grande: “Creo que la gente no entendía”