Seis integrantes de las disidencias de las FARC y del Clan del Golfo mueren en primeros días del gobierno de Abelardo De la Espriella

El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, presentó este domingo los primeros resultados de la ofensiva de su gobierno contra los grupos armados ilegales, apenas dos días después de asumir el cargo, al informar sobre la muerte de seis integrantes de esas organizaciones en operaciones realizadas en los departamentos de Meta y Antioquia.

La seguridad y el combate contra las estructuras armadas ilegales figuran entre las principales prioridades de la nueva administración, que comenzó oficialmente el pasado viernes.

Uno de los principales operativos tuvo lugar en el municipio de Mapiripán, en Meta, donde tropas del Ejército Nacional, con apoyo de la Fuerza Aeroespacial, enfrentaron a integrantes de las disidencias de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia.

De la Espriella informó que durante la operación murió alias Ruso o Alemán, señalado como cabecilla del Frente 28 de las disidencias.

La autoridad del Estado se ejerce, la ley se cumple y a quienes amenazan la seguridad de los colombianos se les enfrenta con determinación.



Reconozco y felicito a nuestros hombres y mujeres de la Fuerza Pública por los contundentes resultados obtenidos en las últimas operaciones? pic.twitter.com/7DBLmvJ5Ol — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) August 10, 2026

Esa estructura hace parte de la organización liderada por Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, considerado por las autoridades como uno de los principales jefes de las disidencias de las FARC y uno de los hombres más buscados del país.

El mandatario señaló que otros tres integrantes de esa estructura también murieron durante el operativo.

Operativo contra el Clan del Golfo

La segunda acción reportada por el presidente se desarrolló en el municipio de Anorí, Antioquia, donde participaron tropas de la Séptima División del Ejército, la Fuerza Aeroespacial, la Policía y la Fiscalía General de la Nación.

El enfrentamiento dejó dos integrantes del Clan del Golfo muertos, entre ellos uno que, de acuerdo con la información entregada por el gobierno, era cabecilla de la estructura criminal.

Durante el operativo las autoridades incautaron seis fusiles y material de guerra.

#LoÚltimo | En Mapiripán, #Meta, nuestras tropas neutralizaron a alias Ruso o Alemán, principal cabecilla de la Estructura 28 de la facción de alias Iván Mordisco, quien tenía más de 21 años de trayectoria criminal.



Este resultado afecta de manera contundente el corredor? pic.twitter.com/Phox847WJT — Ejército Nacional de Colombia (@COL_EJERCITO) August 10, 2026

De la Espriella recordó que esa organización está vinculada con el asesinato de cuatro soldados colombianos ocurrido en 2024 mientras adelantaban operaciones en esa zona del departamento.

Además, en el municipio de Necoclí, también en Antioquia, soldados de la Séptima División y efectivos de la Armada Nacional capturaron a cuatro presuntos integrantes de la estructura Gabriel Poveda Ramos, perteneciente al Clan del Golfo.

De la Espriella lanza advertencia a los grupos armados

Al presentar los resultados, el presidente aseguró que las operaciones representan el inicio de una ofensiva de las fuerzas de seguridad contra las organizaciones criminales que operan en distintas regiones del país.

“Estos resultados operacionales alcanzados por nuestras fuerzas públicas son un mensaje claro y contundente para todos los bandidos de Colombia”, afirmó De la Espriella.

El mandatario agregó que los integrantes de esos grupos no podrán utilizar el territorio colombiano como refugio frente a la acción de las autoridades.

“No hay lugar en el que se puedan esconder cuando el Estado se decide”, sostuvo.

Los primeros operativos de la administración de De la Espriella marcan así el comienzo de una estrategia de seguridad que busca recuperar el control territorial y golpear las estructuras armadas ilegales, una de las principales promesas del nuevo Gobierno colombiano.

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