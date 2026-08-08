EE.UU. anuncia $1,000 millones para seguridad de Colombia tras llegada de De la Espriella

Estados Unidos prevé destinar $1,000 millones a Colombia como parte de un nuevo paquete de asistencia en materia de seguridad, con el que la administración de Donald Trump busca respaldar al gobierno del presidente Abelardo De La Espriella y abrir una nueva etapa en la relación bilateral.

El Departamento de Estado anunció este viernes que, en coordinación con el Congreso estadounidense, pretende presentar la asistencia como uno de los principales pilares de la “renovada alianza” entre Washington y Bogotá.

El anuncio coincidió con la investidura de De la Espriella, a la que Estados Unidos asistió con una delegación encabezada por el fiscal general en funciones, Todd Blanche.

El paquete contempla fortalecer a las fuerzas de seguridad colombianas para enfrentar a organizaciones criminales y terroristas transnacionales mediante tecnología estadounidense, mayor capacidad operativa y una cooperación más estrecha con las fuerzas de seguridad de Estados Unidos.

Washington también prevé ampliar de manera significativa los programas de erradicación de cultivos de coca y las operaciones destinadas a interceptar cargamentos de cocaína, además de intensificar las acciones contra las estructuras financieras de las organizaciones criminales.

Otro de los objetivos planteados por la administración Trump es respaldar a Bogotá en la recuperación del control estatal sobre territorios bajo influencia de grupos armados. La cooperación también buscará proteger a menores frente al reclutamiento forzoso y reducir la migración irregular mediante una mayor coordinación en materia fronteriza.

Un nuevo capítulo entre Washington y Bogotá

El Departamento de Estado presentó las medidas de seguridad como parte de un cambio más amplio en la relación bilateral. La nueva agenda también contempla cooperación en sectores estratégicos como energía, minerales críticos, infraestructura, tecnología y energía nuclear con fines civiles.

El anuncio marca un giro frente a la relación que mantuvo Washington con el expresidente Gustavo Petro, caracterizada durante la Administración Trump por fuertes desacuerdos en asuntos migratorios y de seguridad.

La llegada de De la Espriella, quien ha planteado una política de mano dura frente a los grupos armados y el narcotráfico, abre ahora una nueva etapa de cooperación entre los dos países, particularmente en materia de seguridad.

La investidura del nuevo mandatario colombiano contó además con la presencia de varios presidentes latinoamericanos pertenecientes a gobiernos de derecha que han fortalecido sus vínculos con la administración Trump, especialmente en asuntos relacionados con seguridad y migración.

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