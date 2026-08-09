Zelenski denuncia que Rusia recibirá hasta 50,000 norcoreanos para entrenarse en la guerra

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, aseguró que Corea del Norte planea trasladar entre 30.000 y 50.000 personas a territorio ruso para adquirir experiencia en el conflicto contra Ucrania y desarrollar capacidades que posteriormente podrían utilizarse en otras operaciones militares en Asia.

Zelenski sostuvo que la presencia de norcoreanos en Rusia ha aumentado progresivamente, pasando de cientos a miles de personas, y afirmó que ahora existe una decisión para ampliar considerablemente ese despliegue.

“Primero hablamos de cientos, luego de miles y ahora se ha tomado la decisión de que entre 30,000 y 50,000 norcoreanos serán desplazados a territorio ruso”, declaró durante una entrevista con United News Telethon, difundida también en su cuenta de X.

Según el mandatario ucraniano, la experiencia adquirida en Rusia podría permitir a Corea del Norte mejorar sus capacidades para escenarios militares futuros en otras partes de Asia.

Zelenski vinculó esa posibilidad con eventuales crisis en la región del Pacífico y advirtió que Pyongyang podría aprovechar las enseñanzas obtenidas durante la guerra para prepararse ante otros conflictos.

“Corea del Norte sin duda acumulará experiencias en Rusia sobre formas modernas de hacer la guerra”, afirmó el presidente, quien añadió que Ucrania ya ha encontrado misiles norcoreanos en su territorio.

El mandatario también sostuvo que Pyongyang continuará incrementando sus capacidades militares con apoyo de Rusia.

“Es absolutamente claro que Corea del Norte seguirá aumentando sus capacidades y recibirá licencias de Rusia y todo tipo de material militar”, señaló.

Pide cooperación militar a Corea del Sur

Ante ese escenario, el presidente ucraniano pidió a Corea del Sur estrechar su cooperación con Ucrania, especialmente en materia de defensa aérea.

Zelenski afirmó que Kiev necesita apoyo en sistemas antiaéreos y señaló que Seúl podría desempeñar un papel importante en ese ámbito.

“Nos gustaría mucho tener apoyo de Corea del Sur en un campo en el que tenemos escasez que son los sistemas de defensa antiaérea”, declaró.

Ucrania también está interesada en alcanzar acuerdos con Corea del Sur sobre drones y otras áreas de cooperación militar y tecnológica.

El presidente reconoció que Seúl enfrenta restricciones legales derivadas de su Constitución, pero aseguró que ambos países mantienen conversaciones a través de sus canales diplomáticos.

“Nos gustaría tener esa cooperación y contamos con ella. Nuestros diplomáticos están en contacto”, afirmó Zelenski.

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