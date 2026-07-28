Zelenski pide a Trump autorización para fabricar misiles Patriot en Ucrania

El presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, planteó este martes al presidente Donald Trump la posibilidad de que Kiev obtenga autorización para fabricar en su territorio sistemas de misiles Patriot destinados a reforzar sus defensas frente a los ataques rusos.

La propuesta fue uno de los asuntos abordados durante una reunión privada entre ambos mandatarios en la Casa Blanca, celebrada mientras Zelenski continúa buscando nuevas capacidades militares para proteger a Ucrania de los ataques aéreos de Rusia.

“El presidente Trump y yo hablamos sobre las licencias para la producción de interceptores Patriot y otras ideas que podrían ser de ayuda”, escribió Zelenski en X después del encuentro.

El mandatario ucraniano también aseguró que ambos discutieron la necesidad de reactivar los esfuerzos diplomáticos para poner fin a la guerra.

“También conversamos sobre diplomacia, es importante revitalizar el proceso diplomático. Nuestros equipos coordinarán los detalles de futuras comunicaciones”, afirmó.

Zelenski calificó la conversación con Trump como una reunión “buena” y agradeció al presidente estadounidense por el trabajo conjunto para “proteger las vidas de los ucranianos y promover la paz”.

Sin Vance

La reunión entre Trump y Zelenski comenzó a las 9:47 a. m., hora de Washington, y concluyó poco antes de las 10:52 a. m., cuando el presidente ucraniano abandonó la Casa Blanca.

En el encuentro también participaron el secretario de Estado, Marco Rubio; el secretario del Tesoro, Scott Bessent; y el secretario de Guerra, Pete Hegseth.

El gran ausente fue el vicepresidente J.D. Vance, quien ya tuvo un discusión con el ucraniano en la Oficina Oval y quien en cambio sí participó en la reunión con el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu.

La portavoz de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, describió el encuentro como “positivo” y “productivo”.

Trump se reunió posteriormente con Netanyahu, quien también participará en los actos funerarios del senador republicano Lindsey Graham.

Sigue leyendo:

– Zelensky llega a Ankara para cumbre de la OTAN y pide que Ucrania sea incluido a la organización

– Zelensky lamenta la muerte de Lindsey Graham, “líder decidido” y “ferviente defensor” de Ucrania

– Trump y Rubio coinciden en que escalada de Ucrania es una forma de acelerar el fin de la guerra