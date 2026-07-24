En IMÁGENES: así está La Guaira, Venezuela, un mes después del doble terremoto

A las 6:04 minutos de la tarde, hace exactamente un mes (24 de junio), un doble terremoto devastó la zona norte-centro de Venezuela. Día festivo nacional, en conmemoración por la Batalla de Carabobo, razón por la que miles de trabajadores estaban en sus casas, descansando.

La Fundación Venezolana de Investigaciones Sismológicas (FUNVISIS) registró el primero de los sismos con magnitud de 7.2 grados, con epicentro en el estado Yaracuy y a unos 200 kilómetros al oeste de Caracas.

Unos 40 segundos después, el segundo terremoto (7.5) continuó sembrando el pánico: edificios residenciales cayeron como torres de dominó, dejando decenas de miles de víctimas bajo los escombros.

La Guaira (antes Vargas) fue el estado más afectado por los movimientos telúricos, en plena festividad por la batalla que independizó a Venezuela de los españoles, en 1821. Las calles, los hoteles y los apartamentos turísticos rebosaban de personas, algo propio de un día libre de trabajo.

El pasado miércoles, las autoridades venezolanas confirmaron que la cifra de muertos se elevó a 5,398, mientras que la de heridos llegó a 16,740, precisó Telemundo 51 Miami.

Así está La Guaira a un mes de doble terremoto en Venezuela

Crédito: Ariana Cubillos | AP

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Un mes después de la emergencia nacional, las excavaciones a las que se suman voluntarios tienen lugar en edificaciones derrumbadas de forma parcial o total, donde aún los escombros no han sido removidos con maquinaria pesada, reseña la agencia de noticias AP.

Sin embargo, la posibilidad de localizar a alguien con vida parece ya casi imposible y la mayoría de los rescatistas internacionales se fueron del país, entendiendo que ya cumplieron la misión.

Muchos aseguran que no recibieron ayuda del Gobierno para rescatar a sobrevivientes justo después de los sismos, y que ahora tampoco cuentan con el apoyo necesario para desenterrar a sus muertos. Por su parte, representantes de la presidencia interina de Delcy Rodríguez niegan esos señalamientos.

Crédito: Ariana Cubillos | AP

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Un total de 856 edificios sufrieron daños y de ellos 190 colapsaron totalmente, mientras que más de 1,600 estructuras de otra índole, como puentes y carreteras, también fueron afectadas.

El gobierno estima que los terremotos dejaron 17,907 personas sin hogar y que más de 21,000 que sufrieron daños de distinto tipo reciben refugio en 107 campamentos instalados en La Guaira, Caracas y el vecino estado Miranda.

El Gobierno sostiene que está acelerando el proceso de reconstrucción y alquiler de viviendas. Delcy Rodríguez prometió entregar 4,000 viviendas que ya estaban en construcción antes de diciembre para los afectados y construir otras más para superar las 10,000 el año próximo.

Crédito: Ariana Cubillos | AP

??#Venezuela – Venezuela a un mes del terremoto: El sismo más letal del siglo XXI en Sudamérica



Víctimas mortales: 5,398

Heridos registrados: 16,740

Edificios colapsados: 190pic.twitter.com/oT1fFg9N7L — DatoWorld (@DatosAme24) July 24, 2026

Rodríguez también ha dicho que el gobierno “está en la revisión de los suelos”. Su administración rechaza las denuncias que señalan que muchos de los edificios colapsados fueron construidos por el sector público en terrenos inestables.

Pero los críticos dicen que se habrían saltado regulaciones por la prisa de entregar viviendas luego de pasadas tragedias naturales que dejaron a miles sin hogar.

Con información de AP

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