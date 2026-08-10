Jeff Bezos se convertiría en dueño del Liverpool

Un grupo inversor de alto perfil que integra al fundador de Amazon, Jeff Bezos, se encuentra en la fase final de las negociaciones para adquirir casi un tercio del paquete accionario del Liverpool FC, según reveló este lunes el portal Sky Sports.

La alianza empresarial está encabezada por el ejecutivo británico-indio Amit Bhatia, director general de la firma AyBe Capital Advisers y expropietario del Queens Park Rangers. La nómina de inversores incluye además al empresario brasileño Eduardo Saverin, cofundador de la red social Facebook.

De acuerdo con las estimaciones difundidas por el medio británico, se proyecta que el consorcio asuma una participación superior al 30 % de la estructura de propiedad de la entidad de Merseyside.

Solo Bezos tiene una fortuna estimada por Forbes en más de $280 mil millones de dólares, mientras que Saverin tiene un valor superior a $32,000 millones de dólares. Su inversión en Liverpool valorará al club en unos $6,000 millones, lo que lo convierte en uno de los acuerdos más ricos de la historia del deporte.

Aunque Bezos no ha estado vinculado previamente a operaciones futbolísticas, su posible implicación en el consorcio Liverpool FC subraya hasta qué punto el deporte es ahora visto por inversores como una clase de activo por derecho propio.

Saverin, de 44 años, formó parte de un consorcio que montó una oferta fallida de adquisición del Chelsea FC durante la subasta de 2022 provocada por la invasión de Ucrania por Vladimir Putin.

El actual propietario, el Fenway Sports Group (mismos dueños de los Boston Red Sox) adquirió Liverpool por solo 300 millones de libras.

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