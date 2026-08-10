Marc Cucurella sobre el Real Madrid: “Es un orgullo vestir la camiseta del club más grande”

El lateral español Marc Cucurella completó este lunes su primera jornada de trabajo con el Real Madrid tras concluir su periodo vacacional posterior a la conquista de la Copa del Mundo 2026 con la selección española.

El defensor expresó su entusiasmo por incorporarse al proyecto blanco y enfatizó la importancia de la cohesión del vestuario para alcanzar los objetivos de la temporada: “Mucha intensidad, carácter, alegría, un poco de todo. Soy una persona muy trabajadora. Con jugadores con este talento, con que estemos unidos y seamos un gran equipo, una piña dentro y fuera del campo, se pueden hacer grandes cosas”, afirmó el futbolista catalán en declaraciones a Real Madrid TV.

El refuerzo superó satisfactoriamente los exámenes médicos en la Ciudad Real Madrid y se ejercitó a las órdenes de José Mourinho por primera vez: “Mucho tiempo esperando, se ha hecho largo, pero ya estoy aquí. Con ganas de conocerlos a todos mejor. Había hablado con algunos compañeros que me habían escrito. Ha sido muy buena la bienvenida”, desveló.

Sobre sus primeras impresiones tras dialogar con el estratega portugués, Cucurella destacó el mensaje de serenidad y respaldo transmitido por el técnico: “Mucha confianza, mucha naturalidad. Hacer en el campo lo que sabemos, disfrutar, y lo que queremos todos, que es ganar y que sea un gran año”, señaló respecto a las directrices de Mourinho.

A su vez, el zaguero reconoció que la propuesta de la entidad madridista no generó vacilaciones en su entorno al momento de tomar una decisión sobre su futuro profesional: “Es un orgullo. No mucha gente puede decir que ha vestido esta camiseta, es un club con mucha historia, el más grande de Europa. Estar hoy aquí es un privilegio, un honor y un premio al esfuerzo que he tenido que hacer en toda mi carrera. Que te den la oportunidad de jugar en un club como este es muy difícil de rechazar. No tuve ninguna duda”, enfatizó.

“Como espectador he visto esas noches mágicas, remontadas en el Bernabéu, esas ‘Champions’. Tener la oportunidad de vivirlo en primera persona es una responsabilidad muy grande, pero también un reto muy bonito y muy importante”, concluyó.

Sigue leyendo:

·Vinícius Jr. rechazó oferta de más de $25 millones por temporada en el Real Madrid

·Mourinho criticó estado físico de Bernardo Silva en su primer encuentro con el Real Madrid

·El mundo del fútbol despide a Jorge Messi, padre de Lionel Messi