José Alberto Castro apuesta por familia, amor y raíces en “Tierra de Amor y Coraje”

Entre caballos, paisajes desérticos y una tierra que parece extenderse hasta perderse de vista, “Tierra de Amor y Coraje” encontró en Arizona mucho más que el escenario para una telenovela. Allí, durante un encuentro exclusivo de dos días en Tucson, el elenco y la producción se reunieron para hablar de una historia cargada de romance, rivalidades y secretos que, para José Alberto “El Güero” Castro, tiene su verdadero corazón en algo mucho más cercano: la familia.

“La realidad es que esta historia de los hermanos Coraje me la provocó el drama de la familia”, contó el productor durante el encuentro. “Todos los que tenemos hermanos siempre tenemos disputas, tenemos diferencias, jalones de pelos y discusiones. Pero cuando hay un problema, todos salimos ayudando”.

Los primeros cinco capítulos de la producción ya están disponibles en ViX, donde cada viernes se estrenarán cinco episodios adicionales. A partir del 8 de septiembre, la telenovela también llegará a Univision.

La historia sigue a Juan (Emmanuel Palomares), Jerónimo (Brandon Peniche) y Lalo (Emilio Osorio), tres hermanos muy distintos que deberán enfrentar la pérdida de sus padres y defender el rancho familiar. El conflicto se complica con el regreso de Clara Barrios (Sofía Castro), una mujer decidida que termina despertando sentimientos en los tres.

“Se tienen que enfrentar también a una de las fuerzas más grandes de este planeta, que es el amor. Los tres se enamoran de la misma mujer”, explicó Castro. “Tienen diferencias, cómo lo van a resolver, qué van a hacer. Y ver que precisamente esa fuerza de la sangre, de la familia, los lleva a salir adelante”.

Castro conocía la historia desde hacía años, pero encontrar a sus hermanos Coraje fue clave para decidirse a llevarla a la pantalla. La respuesta apareció mientras producía “Las hijas de la señora García”, donde Brandon y Emmanuel también daban vida a dos hermanos.

“Al ver la forma y la química que había en ellos, dije: ‘Son los hermanos Coraje’”, recordó.

Pero hay otro personaje esencial que no aparece en los créditos como actor: Arizona. Castro quería alejar visualmente la producción de la tradicional hacienda mexicana y acercarla al western. Para lograrlo, el equipo llegó hasta Tucson.

“Entendí que en esta historia un personaje básico es la tierra. Entonces, la locación se convierte en un personaje fundamental”, explicó. “Me vine a ver todo este lugar maravilloso y encontré esta locura de lugar. La verdad es una tierra mágica”.

Esa conexión con la tierra atraviesa también a los personajes. Palomares, quien interpreta al mayor de los Coraje, espera que el público encuentre en la novela una reflexión sobre las raíces. “No olvidemos que todos venimos de algún lugar”, dijo. “Ellos son del rancho, ellos son de aquí y van a defender eso pase lo que pase”.

Peniche coincide en que, detrás de las pasiones y enfrentamientos, permanece el vínculo familiar. “El valor familiar es lo más importante, es lo verdadero, es lo primero y lo último”, afirmó.

En tiempos de plataformas y opciones infinitas, Castro apuesta precisamente por esa combinación de tradición y entretenimiento. “Es una historia que puedes ver en familia”, señaló. “Tiene acción, tiene romance, tiene sufrimiento, tiene drama, tiene humor”.

Y quizás allí se encuentre la esencia de “Tierra de Amor y Coraje”: tres hermanos enfrentados por una mujer, dos familias marcadas por viejas rivalidades y una tierra que todos están dispuestos a defender. Porque, para Castro, detrás del romance, la ambición y las luchas de poder, hay algo que termina imponiéndose por encima de todo. “Esa fuerza de la sangre, de la familia, los lleva a salir adelante”.

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