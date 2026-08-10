La mansión de Kim Kardashian en Hollywood Hills fue asaltada el fin de semana

La socialité y empresaria Kim Kardashian ha sido víctima de los robos de mansiones en Los Ángeles este fin de semana. El intento de robo sucedió el fin de semana y en su residencia principal, ubicada en Hollywood Hills y valorada en $60 millones de dólares.

Lo que ha explicado “TMZ” es que un hombre fue detenido luego de que entrara a la propiedad y se llevara un vehículo del personal que trabaja en el lugar. Por ahora, no ha dado detalles sobre la identidad de la persona detenida.

“TMZ” también informó que uno de los guardias de seguridad de Kardashian vio al hombre sacar cosas de la propiedad y trasladarlas al vehículo. También destaca que actualmente la expareja de Kanye West y sus hijos no están viviendo en el lugar, pues se están haciendo varias reformas.

Contrario a lo que reveló un guardia de seguridad, representantes de Kardashian dijeron a “TMZ” que el hombre no logró acceder a la propiedad y tampoco robar nada.

Esta no es la primera vez que la más popular del clan Kardashian-Jenner se enfrenta a este tipo de situación. En el 2017, un intruso irrumpió en la entrada de su antigua casa de Bel-Air. Cuatro años después, en el 2021, otro hombre intentó entrar a esta misma propiedad de Hidden Hills, la cual fue hogar de Kardashian y West, y tras el divorcio pasó a pertenecerle solo a ella.

Este nuevo intento de asalto se dio el mismo fin de semana en que toda la familia Kardashian-Jenner estaba celebrando el cumpleaños número 29 de la menor de todo el clan: Kylie Jenner. En redes sociales, la también empresaria y novia de Timothée Chalamet compartió algunos de los detalles de la celebración.

Este intento de robo en la propiedad de Kardashian llama la atención y regresa a la conversación de la inseguridad que muchas alegan ha aumentado en Los Ángeles. Aunque se ha reportado por parte de del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del Departamento del Alguacil del Condado (LASD) que este tipo de asaltos ha disminuido.

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