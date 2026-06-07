Kim Kardashian recibe críticas por ignorar a un reportero en el Gran Premio de Mónaco

La empresaria Kim Kardashian dio que hablar tras asistir al Gran Premio de Mónaco para acompañar a su novio, el piloto de Ferrari Lewis Hamilton, quien subió al podio de esta importante competencia de Fórmula 1.

La presencia de la socialité en este evento llamó la atención y muchos querían obtener una declaración de la dueña de Skims. Una de esas personas fue el reportero de Sky Sports, Martin Brundle, conocido por sus populares entrevistas en las competencias de Fórmula 1.

Brundle intentó obtener alguna declaración de Kim Kardashian en ese importante día. “Normalmente, la gente charla un rato con nosotros. ¿Estás disfrutando de la F1?”, le preguntó Brundle a Kim Kardashian.

La empresaria saludó con la mano y no respondió sus preguntas mientras continuaba con su camino acompañada de su hermana Khloe Kardashian y su equipo.

“Así que hoy no hablaremos”, dijo Brundle al notar que Kardashian no planeaba responderle.

Kim Kardashian blasted by Formula 1 fans as ‘rude’ after ignoring famed F1 reporter Martin Brundle before her security guards push him away.



“Kim, Martin Brundle Sky F1 how are you today??Urh you don’t need to push me mate!” pic.twitter.com/4W0UfGdeDB — Oli London (@OliLondonTV) June 7, 2026

El video recorrió las redes sociales y ha causado opiniones encontradas. Algunos consideran que el hecho de que Kim Kardashian no respondiera las preguntas de Brundle fue un comportamiento grosero. “Algunas ‘celebridades’ necesitan controlarse cuando están en la parrilla de salida de la F1, deberían ser expulsadas si no quieren charlar. Kim Kardashian, toma nota. Martin Brundle, tan gracioso como siempre, jajaja”, dijo un usuario en redes sociales.

Otros, en cambio, respaldaron a la empresaria asegurando que no es usual que se pretenda que la familia de los pilotos ofrezca entrevistas.

Kim Kardashian y Lewis Hamilton confirmaron su relación hace pocas semanas y este 7 de junio la pareja debutó en el Gran Premio de Mónaco. El piloto quedó en segundo lugar en la competencia y desde el podio le lanzó un beso discreto a la actriz de “All’s Fair”.

Hamilton le lanza un beso rápido y le dedica una sonrisa antes de dejar el trofeo en el podio y animar a sus compañeros campeones. Aunque Kim Kardashian y Lewis Hamilton se conocen desde hace más de 10 años, los rumores de romance no surgieron hasta febrero de 2026, cuando tuvieron un “encuentro romántico” en París.

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