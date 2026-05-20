Condenan a un hombre por traficar droga en un cargamento de Skims, la marca de Kim Kardashian

Un hombre fue condenado en Reino Unido por transportar 90 kilogramos de cocaína en un camión que transportaba una carga de ropa de la marca Skims, propiedad de la empresaria, modelo y estrella de televisión Kim Kardashian.

Jakub Jan Konkel, de 40 años, conducía el camión que transportaba una carga de ropa de la marca Skims, empresa de ropa íntima y fajas fundada por Kim Kardashian, desde Países Bajos. La Agencia Nacional contra el Crimen informó que el hombre fue detenido en la frontera de Essex en septiembre. Tanto él como el vehículo llegaron en ferry desde Hook of Holland, donde la carga fue sometida a rayos X.

La agencia señaló que el sujeto se detuvo en el camino para recoger la carga de droga y ocultarla en compartimentos especialmente diseñados en las puertas del camión. La carga de cocaína está valuada en $9,4 millones de dólares.

Konkel inicialmente declaró no saber nada de la carga de cocaína, pero luego admitió haber aceptado traficar el producto por un pago de $4,500 euros ($5,243 dólares).

A lorry driver has been jailed for smuggling more than £7m worth of cocaine hidden on a vehicle carrying a consignment of Kim Kardashian’s Skims underwear and clothing.



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El Tribunal de la Corona de Chelmsford condenó a Kokel a 13 años y seis meses de prisión por tráfico de drogas.

A pesar de la gravedad del caso, la agencia aclaró que el envío de ropa de Skims era legítimo y que ni el exportador ni el importador tenían relación con la carga de contrabando. Lo que significa que Kim Kardashian no tiene responsabilidad en este caso.

Paul Orchard, jefe de operaciones de la NCA, declaró en un comunicado, que grupos de crimen organizado suelen utilizar cargas legítimas para contrabandear drogas clase A, las cuales están clasificadas legalmente como las más peligrosas y con el mayor potencial de abuso y dependencia.

“La detección y la investigación han incautado una cantidad significativa de cocaína, cuyas ganancias se pierden para el grupo criminal responsable del intento de contrabando, y con Konkel han perdido a un cómplice clave”, dijo Orchard.

Kim Kardashian fundó Skims en 2019 y se ha convertido en una empresa sumamente exitosa. Se cree que la empresa tiene un valor de $5 mil millones de dólares. Forbes estima que el patrimonio personal de Kardashian asciende a casi $2 mil millones de dólares.

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