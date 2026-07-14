Lewis Hamilton sale por primera vez en una foto familiar con Kim Kardashian

Las celebraciones del 4 de julio dejaron mucho más que un fin de semana de descanso para Kim Kardashian. La empresaria sorprendió a sus seguidores al compartir una serie de fotografías de una reunión familiar en un lago, donde apareció acompañada por Lewis Hamilton y sus cuatro hijos.

Entre todas las imágenes hubo una que rápidamente llamó la atención porque mostró al piloto de Fórmula 1 junto a una de las niñas de la celebridad, una escena que hasta ahora no se había visto públicamente.

La publicación apareció el lunes 13 de julio en la cuenta de Instagram de Kardashian y reunió distintos momentos de la convivencia familiar. En una de las fotografías más comentadas, Kim posa muy cerca de Hamilton mientras su hija Chicago, de 8 años, descansa al otro lado de su madre.

La imagen que marca un nuevo paso

La instantánea representa una de las primeras ocasiones en las que Kim Kardashian y Lewis Hamilton aparecen públicamente junto a uno de los hijos de la empresaria. Además de Chicago, el carrusel incluyó fotografías de North, de 13 años; Saint, de 10; y Psalm, de 7, quienes también participaron en la escapada familiar.

Otra de las imágenes mostró a Kardashian y al piloto vistiendo ropa relacionada con el automovilismo mientras compartían tiempo con los niños, un detalle que despertó comentarios entre sus seguidores.

Para acompañar la publicación, la empresaria escribió: “Veranos en el lago con mis personas favoritas”, junto a varios emojis, resumiendo el ambiente relajado de un encuentro realizado durante el fin de semana festivo en Estados Unidos.

Una relación que ya no esconden

Los rumores sobre un romance entre Kim Kardashian, de 45 años, y Lewis Hamilton, de 41, comenzaron a principios de 2026, cuando ambos coincidieron en distintos eventos públicos. Con el paso de los meses, las especulaciones crecieron gracias a sus apariciones compartidas.

Una de las más comentadas ocurrió durante el Super Bowl LX. Tiempo después, en abril, ambos hicieron oficial su relación mediante publicaciones en redes sociales, poniendo fin a las versiones que circulaban desde hacía meses.

Desde entonces, cada aparición conjunta ha despertado interés entre sus seguidores.

Sigue leyendo:

Kim Kardashian y su familia celebraron el triunfo de Lewis Hamilton en la F1

Lewis Hamilton hace su primer comentario sobre su relación con Kim Kardashian

Cristiano Ronaldo, Mbappé, Kim Kardashian y LeBron James lideran megaanuncio de Nike antes del Mundial 2026