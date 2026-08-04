Nueva York podría permitir paneles solares enchufables en apartamentos: así funcionaría la nueva ley impulsada por legisladores

Nueva York podría dar un paso importante para ampliar el acceso a la energía solar entre quienes viven en apartamentos, algo que se viene buscando desde hace un par de años.

Casi 30 funcionarios electos de la ciudad solicitaron a la gobernadora Kathy Hochul que firme una ley que permitiría a los residentes instalar pequeños paneles solares enchufables sin necesidad de obtener una autorización previa de la empresa de servicios eléctricos.

La propuesta, conocida como Solar Up Now New York Act (SUNNY Act), busca facilitar el uso de sistemas fotovoltaicos de pequeña escala conectados directamente a un tomacorriente convencional. Sus impulsores sostienen que esta tecnología permitiría reducir las facturas de electricidad y acercar los beneficios de la energía renovable a millones de neoyorquinos que viven en edificios multifamiliares.

Entre quienes respaldan públicamente la iniciativa se encuentran el contralor de la ciudad, Mark Levine; el presidente del condado de Manhattan, Brad Hoylman-Sigal; y 27 miembros del Concejo Municipal, incluida la presidenta Julie Menin.

Hasta el momento, Hochul no ha adelantado si promulgará la medida. Un portavoz de la gobernadora indicó que la administración revisará el proyecto antes de tomar una decisión.

¿Qué propone la ley de paneles solares enchufables?

De acuerdo con información publicada por AMNY, la legislación fue impulsada por la asambleísta Emily Gallagher y la senadora estatal Liz Krueger. El proyecto fue aprobado el 28 de mayo por ambas cámaras de la Legislatura estatal, incluyendo una amplia votación de 59-1 en el Senado.

La iniciativa autorizaría sistemas solares con una potencia continua máxima de 1,200 watts, diseñados para conectarse directamente al sistema eléctrico de una vivienda mediante un enchufe estándar.

Los equipos deberán cumplir estrictos requisitos de seguridad. Entre ellos destacan:

1) Estar certificados por un laboratorio nacional acreditado.

2) Cumplir los códigos estatales de construcción y protección contra incendios.

3) Instalarse, siguiendo las instrucciones del fabricante.

4) Incorporar un sistema que impida enviar electricidad a la red durante un apagón, protegiendo así a trabajadores y equipos eléctricos.

Además, las compañías eléctricas no podrían exigir permisos previos, imponer tarifas adicionales ni solicitar controles extra más allá de los incorporados en el propio sistema. Los usuarios únicamente tendrían que notificar la instalación a la empresa distribuidora dentro de los 30 días posteriores.

Aún quedan algunos pendientes qué resolver respecto a pagos y protección de los propietarios de los departamentos, en caso de que se apruebe esta legislación. (Foto: Shutterstock)

¿Cuánto podrían ahorrar los hogares?

Los promotores de la ley aseguran que un solo panel podría representar cientos de dólares de ahorro al año, dependiendo de la cantidad de luz solar recibida, el tamaño del sistema y el consumo eléctrico del hogar.

Estos paneles no están diseñados para abastecer completamente un apartamento, pero sí para reducir parte de la electricidad que normalmente se compra a la red.

En caso de producir más energía de la que consume la vivienda, el excedente podría enviarse a la red eléctrica, aunque el propietario no recibiría compensación económica, salvo que participe voluntariamente en un programa de medición neta u otro mecanismo autorizado.

Los propietarios todavía podrían impedir su instalación

Aunque el proyecto elimina varios obstáculos regulatorios para los usuarios, no obliga a propietarios, cooperativas o asociaciones de condominios a permitir estas instalaciones.

Gallagher reconoció que esa limitación existe y señaló que la legislación representa únicamente un primer paso.

La legisladora adelantó que respaldaría futuras iniciativas destinadas a otorgar mayores derechos a los inquilinos para instalar este tipo de sistemas.

Mientras tanto, organizaciones de propietarios ya expresaron sus reservas.

Ann Korchak, presidenta de Small Property Owners of New York, manifestó preocupación por posibles problemas relacionados con la seguridad, la responsabilidad legal y los costos adicionales para los dueños de edificios.

Entre las dudas planteadas figuran la posibilidad de que paneles mal instalados caigan desde balcones o ventanas, provoquen incendios o dificulten rutas de evacuación durante emergencias.

Asimismo, advirtió que los propietarios podrían enfrentar incrementos en las primas de seguros, multas municipales o demandas si ocurriera algún accidente derivado de una instalación defectuosa.

Nueva Jersey ya dio un paso más

Mientras Nueva York aún espera la decisión de Hochul, Nueva Jersey aprobó recientemente una legislación más amplia sobre paneles solares para balcones.

La norma del estado vecino incluye protecciones específicas para inquilinos y residentes de cooperativas y condominios, limitando la capacidad de los propietarios para prohibir sistemas que cumplan determinados requisitos.

Los arrendadores pueden establecer restricciones razonables sobre el tamaño, ubicación o método de instalación, pero no imponer prohibiciones generales. Además, los inquilinos deben avisar con al menos 14 días de anticipación y asumir la responsabilidad por cualquier daño ocasionado por el sistema.

En contraste, la propuesta de Nueva York no contempla todavía disposiciones similares.

La industria espera la firma de Hochul

Los defensores de la iniciativa consideran que la aprobación del proyecto también impulsaría el desarrollo del mercado estadounidense de paneles solares enchufables.

Actualmente, aunque muchos componentes individuales ya cuentan con certificaciones de seguridad, todavía son pocos los sistemas completos que cumplen todos los estándares exigidos en Estados Unidos.

Gallagher sostiene que la entrada de Nueva York al mercado incentivaría a más fabricantes a producir equipos compatibles con la nueva normativa.

Por su parte, organizaciones ambientalistas aseguran que, una vez eliminados los obstáculos regulatorios, será más sencillo ampliar el acceso a esta tecnología y, posteriormente, impulsar nuevas reformas para beneficiar a inquilinos, cooperativas y condominios.

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