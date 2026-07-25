Los recibos de electricidad aumentan en EE.UU.: los estados donde las familias pagan mucho más

Los hogares de Estados Unidos enfrentan un aumento sostenido en el costo de la electricidad, aunque el impacto no ha sido igual en todo el país.

Un nuevo estudio elaborado por los expertos en reparación de electrodomésticos de Wilson & Myers reveló cuáles son los estados donde las facturas eléctricas han crecido con mayor rapidez entre 2019 y 2024.

La investigación analizó registros federales de la Administración de Información Energética de EE.UU. (EIA), comparando los ingresos residenciales por electricidad y el número de clientes en cada estado para calcular el recibo mensual promedio. Posteriormente, todas las cifras fueron ajustadas por inflación, considerando que el Índice de Precios al Consumidor (CPI) aumentó 22.7% durante el mismo periodo.

En términos nacionales, el estudio concluye que, si la tendencia observada en los últimos 5 años continuara sin cambios, la factura promedio de electricidad en EE.UU. alcanzaría los $182.71 dólares al mes para 2030. Sin embargo, los incrementos varían considerablemente, dependiendo del estado.

California y Nueva York lideran el aumento de las facturas

California registró el mayor incremento del país. El recibo mensual promedio pasó de $101.92 en 2019 a $160.86 en 2024, un alza de 57.8%, equivalente a 28.6% una vez descontada la inflación.

Nueva York aparece en la segunda posición. En ese estado, el pago promedio mensual subió de $103.60 a $139.53 durante el mismo periodo, lo que representa un incremento de 34.7% o 9.8% en términos reales, después del ajuste inflacionario.

De mantenerse ese ritmo, el análisis estima que los hogares neoyorquinos podrían llegar a pagar cerca de $199.45 al mes por electricidad en los próximos años, por lo que se han lanzado programas para ayudar a pagar las facturas eléctricas.

Completan los primeros lugares Rhode Island, Maine, Massachusetts, Connecticut, Nevada, Maryland, Vermont y Oregon, todos con aumentos superiores al crecimiento general de los precios.

Imagen creada con ayuda de IA.

Los estados donde los aumentos fueron menores

En el extremo opuesto aparecen varios estados del centro del país, donde las tarifas crecieron muy poco durante el periodo analizado.

Nebraska encabezó la lista de los menores incrementos. Allí, la factura mensual pasó de $108.08 a $110.28, un aumento nominal de apenas 2%, que equivale a una reducción real de 16.8% al considerar la inflación.

También destacan Iowa, Carolina del Sur, Dakota del Norte, Dakota del Sur, Tennessee, Kansas, Missouri, Virginia e Indiana, donde el crecimiento de las facturas quedó muy por debajo del aumento general del costo de vida.

El estudio también muestra diferencias importantes entre estados en cuanto al monto que pagan actualmente los consumidores. Hawaii registra la factura mensual promedio más alta del país, con $212.12, mientras que Nuevo México presenta la más baja, con $92.88, una diferencia superior a $1,400 al año entre ambos extremos.

Alex Afone, director ejecutivo de Wilson & Myers, señaló que el mantenimiento preventivo de los electrodomésticos puede ayudar a contener el consumo eléctrico y evitar gastos innecesarios.

Según explicó, muchas personas esperan hasta que un aparato deja de funcionar para solicitar una reparación, cuando en realidad los equipos suelen mostrar señales de advertencia mucho antes. Un refrigerador que permanece encendido constantemente, una secadora que necesita dos ciclos para secar la ropa o un lavavajillas que deja residuos en los platos pueden indicar una pérdida de eficiencia energética.

El especialista recomendó revisar periódicamente los sellos de los electrodomésticos, limpiar las bobinas del refrigerador al menos dos veces al año y mantener despejado el conducto de ventilación de la secadora. Estas acciones, afirmó, suelen tener un costo reducido y ayudan a evitar que los aparatos consuman más electricidad de la necesaria.

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