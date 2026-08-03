Los electrodomésticos que más reducen el recibo de luz y cuánto puede ahorrar con cada uno

Una familia de cuatro personas puede ahorrar alrededor de $550 al año al reemplazar un calentador de agua eléctrico convencional por un modelo con bomba de calor certificado por ENERGY STAR. El ahorro estimado confirma la importancia de renovar los equipos del hogar, pero también de elegir qué aparato cambiar primero para generar un impacto considerable en el recibo de electricidad.

No todos los electrodomésticos ofrecen el mismo ahorro ni justifican reemplazarlos antes de que termine su vida útil. Mientras algunos equipos eficientes pueden recortar cientos de dólares al año en energía, en otros casos el beneficio es marginal. Por eso, es importante comparar el rendimiento de aparatos como calentador de agua, HVAC, refrigerador, lavadora y secadora para identificar dónde está el mayor ahorro y cuándo es mejor hacer el cambio.

¿Por qué el calentador de agua es la mejor inversión?

El calentador de agua representa aproximadamente el 12% del consumo eléctrico total de un hogar, según especialistas en eficiencia energética. Un modelo de bomba de calor certificado Energy Star puede ahorrar unos $550 anuales para un hogar de cuatro personas y más de $5,610 acumulados durante la vida útil del equipo.

La inversión inicial ronda entre $1,950 y $5,400, dependiendo del tipo de instalación, pero el ahorro que implica permite recuperar ese costo en pocos años, especialmente si aprovechas créditos fiscales federales de hasta $2,000 para bombas de calor. Esto significa que el calentador de agua suele ofrecer el mejor balance entre inversión y ahorro real a largo plazo.

El aire acondicionado pesa más en tu factura, pero cuesta más cambiarlo

Por su parte, el sistema de calefacción y aire acondicionado (HVAC) es, por mucho, el mayor consumidor de electricidad en cualquier vivienda, con cerca del 45% del gasto energético total de un hogar típico.

Si bien actualizar un sistema estándar a uno de alta eficiencia puede reducir el consumo entre 15% y 28%, así como generar ahorros de $150 a $450 al año, según datos de la industria de climatización, el costo de reemplazo es considerablemente más alto que el de otros electrodomésticos, con instalaciones completas que van de $3,200 a más de $8,000.

Este costo hace que la recuperación de la inversión sea más larga, entre 5 y 12 años, dependiendo del clima de la región donde vivas.

Lo que realmente cambia cuando compras un refrigerador nuevo

El refrigerador es uno de los pocos electrodomésticos que funciona las 24 horas del día, todos los días del año. Su uso representa cerca del 8% del consumo eléctrico total de una casa. Reemplazar un modelo viejo por uno certificado Energy Star puede generar un ahorro de entre $80 y $130 al año, y hasta $260 acumulados en los primeros cinco años de uso.

El ahorro parece modesto comparado con el calentador de agua, pero hay una ventaja adicional: algunos programas públicos ofrecen reembolsos de entre $20 y $250 por reciclar el refrigerador viejo correctamente, con un promedio nacional de $66. Ese incentivo reduce aún más el costo real de la actualización.

Lavadora y secadora: el combo que menos impacta tu bolsillo

De todos los grandes electrodomésticos del hogar, la lavadora y la secadora son las que generan el menor ahorro individual al reemplazarlas. Una lavadora certificada Energy Star usa 37% menos energía, lo que equivale a un ahorro de apenas $48 al año. La secadora, por su parte, ahorra alrededor de $19 anuales con un modelo eficiente convencional, aunque las secadoras de bomba de calor pueden llegar a ahorrar entre $120 y $180 al año.

Combinar ambos equipos con tecnología eficiente puede sumar hasta $130 al año en ahorro conjunto, según datos de Energy Star. Si bien no es la actualización más rentable del hogar, sí es una mejora que se paga sola con el tiempo.

¿Qué debes hacer antes de cambiar un electrodoméstico?

Antes de invertir para actualizar un electrodoméstico, puedes seguir este orden de prioridad basado en el retorno real de inversión:

Empieza por el calentador de agua si el tuyo tiene más de 10 años; es el que ofrece mayor ahorro por dólar invertido.

si el tuyo tiene más de 10 años; es el que ofrece mayor ahorro por dólar invertido. Revisa el HVAC solo si ya necesita reemplazo por avería, no únicamente por ahorro, dado su alto costo inicial.

por avería, no únicamente por ahorro, dado su alto costo inicial. Cambia el refrigerador si tiene más de 12 años , y aprovecha los reembolsos de tu compañía eléctrica antes de reciclarlo.

, y aprovecha los reembolsos de tu compañía eléctrica antes de reciclarlo. Deja la lavadora y secadora para el final , salvo que ya estén fallando, ya que su ahorro individual es limitado.

, salvo que ya estén fallando, ya que su ahorro individual es limitado. Solicita una auditoría energética gratuita a tu proveedor eléctrico para identificar cuál electrodoméstico consume más en tu caso particular.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el ahorro por reemplazar electrodomésticos en el hogar

¿Qué electrodoméstico da más ahorro al cambiarlo?

El calentador de agua ofrece el mayor ahorro individual, hasta $550 al año para una familia de cuatro con un modelo de bomba de calor certificado Energy Star.

¿Vale la pena cambiar el aire acondicionado solo para ahorrar?

Depende de tu clima y del estado de tu equipo actual; el ahorro anual de $150 a $450 tarda entre 5 y 12 años en recuperar la inversión inicial, que puede superar los $8,000.

¿Cuánto ahorro real da un refrigerador nuevo?

Entre $80 y $130 al año, más posibles reembolsos de tu compañía eléctrica de hasta $250 por reciclar el modelo viejo.

¿La lavadora y secadora eficientes realmente ahorran dinero?

Sí, pero es el ahorro más bajo entre los electrodomésticos grandes: entre $48 y $130 al año combinados, según el modelo.

¿Existen créditos fiscales para estas actualizaciones?

Sí, el gobierno federal ofrece hasta $2,000 en créditos fiscales para calentadores de agua y sistemas HVAC de bomba de calor, además de programas estatales adicionales.

¿Cómo sé cuál electrodoméstico cambiar primero en mi casa?

Solicita una auditoría energética gratuita a tu compañía eléctrica; identificará cuál equipo consume más en tu hogar específico antes de que gastes en una actualización.

Conclusión

Con el costo de la electricidad subiendo en buena parte del país, decidir qué electrodoméstico reemplazar primero es parte de una estrategia financiera familiar. Si tu presupuesto es limitado, empezar por el calentador de agua en lugar del refrigerador o la lavadora puede representar cientos de dólares por año, antes de considerar siquiera el proyecto más costoso: el sistema de aire acondicionado completo.

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