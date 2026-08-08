El mundo del fútbol despide a Jorge Messi, padre de Lionel Messi

Grandes figuras y equipos de fútbol despidieron a Jorge Messi, padre del astro argentino Lionel Messi, tras la noticia de su fallecimiento a los 68 años este sábado en Rosario.

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, publicó en sus redes sociales una carta en la que homenajeó al padre del capitán y máximo goleador de la selección argentina: “Hoy nos toca despedir a un hombre que, detrás de una de las historias más grandes del fútbol mundial, tuvo un papel fundamental”.

“Quiero reconocer a Jorge Messi no solamente por haber traído al mundo al mejor jugador del mundo, sino, sobre todo, por haber criado a una persona de valores: humilde, respetuosa y profundamente comprometida con los demás”, agregó Tapia.

La Conmebol envió un mensaje a la familia Messi en redes sociales: “Acompañamos con respeto y afecto a Lionel, a su familia, amigos y seres queridos en este momento de profundo dolor. Que descanse en paz”.

El club Newell’s Old Boys de Rosario, donde Messi inició su carrera, publicó un mensaje de despedida a través de redes sociales: “Fue el sostén y la persona que apuntaló con visión, rigor y afecto la carrera del mejor jugador de todos los tiempos junto a su esposa, Celia Cuccittini”.

“Gracias por enseñarle a amar estos colores”, agregaron desde ‘La Lepra’, club del que los Messi son fanáticos.

Selección de España y Real Madrid también despiden a Jorge Messi

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) se sumó a través de redes sociales a las condolencias por la muerte: “Desde el fútbol español queremos trasladar todo nuestro cariño y afecto a Lionel y a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Nuestro abrazo y nuestras condolencias. DEP”.

El Sanatorio Centro de Rosario, en el que el padre del futbolista estaba ingresado, informó que el fallecimiento ocurrió el sábado a las 02:00 am.

El Real Madrid también expresó sus condolencias a la familia Messi, quien pasó gran parte de su carrera en el Barcelona.

“El Real Madrid C. F., su presidente y su Junta Directiva lamentan profundamente el fallecimiento de Jorge Messi, padre de Leo Messi. Nuestro club quiere mostrar sus condolencias a Leo, a su familia y a todos sus seres queridos. Descanse en paz.

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