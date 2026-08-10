Nueva York actualiza sus protocolos de salud para blindar la vacunación en gestantes

En un esfuerzo coordinado por priorizar la salud materna e infantil, el Departamento de Salud de la Ciudad de Nueva York (NYC DOHMH) y el Departamento de Salud del Estado de Nueva York (NYSDOH) anunciaron de manera conjunta el respaldo oficial al Calendario de Inmunización Materna 2026.

La mencionada guía, desarrollada por el Colegio Americano de Obstetras y Ginecólogos (ACOG), establece pautas clave para que los profesionales de la salud integren esquemas de vacunación actualizados en el cuidado rutinario de pacientes gestantes, en etapa de posparto o en periodo de lactancia.

La inmunización durante la gestación representa uno de los pilares más sólidos de la medicina preventiva. Al recibir las dosis indicadas, la madre no solo preserva su bienestar personal ante infecciones severas, sino que transmite anticuerpos cruciales al recién nacido durante sus primeros meses de vida, una etapa de alta vulnerabilidad inmunológica.

Cobertura esencial contra enfermedades respiratorias y de alto riesgo

El esquema actualizado del ACOG para 2026 prioriza la inmunización de rutina contra la influenza y la COVID-19. Asimismo, resalta la importancia de proteger a los lactantes contra la tos ferina (pertussis) y el virus sincitial respiratorio (VSR), dos afecciones que suelen provocar complicaciones respiratorias graves en niños recién nacidos.

Adicionalmente, las directrices contemplan esquemas específicos para gestantes que presenten un mayor riesgo frente a condiciones particulares. En estos casos, se indica la administración de vacunas destinadas a prevenir la neumonía neumocócica, la meningitis meningocócica y la hepatitis A y B.

El documento técnico formulado por el ACOG no se trata de una recomendación aislada; se fundamenta en rigurosos estudios científicos evaluados por pares y cuenta con el respaldo explícito de 13 organizaciones médicas de primer nivel.

Compromiso institucional con la salud pública

Las autoridades sanitarias de la región enfatizaron que el acceso a la prevención debe ser una garantía para toda la población. El comisionado de Salud de la Ciudad de Nueva York, el Dr. Alister F. Martin, destacó la relevancia de proporcionar información médica certera y oportuna a las familias, señalando que la adopción de esta guía capacita tanto al personal sanitario como a las comunidades para adoptar un enfoque oportuno frente a padecimientos evitables.

Por su parte, el comisionado de Salud del Estado de Nueva York, el Dr. James McDonald, subrayó la importancia de poner a disposición del personal médico la orientación científica más reciente para asegurar la protección de madres e hijos en un periodo crítico.

Acceso a la vacunación y logística de atención

Para asegurar el impacto de estas recomendaciones, se insta a los centros médicos a ofrecer las vacunas directamente en las consultas prenatales. Aquellas instalaciones que no cuenten con la infraestructura requerida para la administración de los biológicos deberán remitir formalmente a las pacientes a centros autorizados en el menor tiempo posible.

En el aspecto económico, las dosis contempladas en el calendario 2026 mantienen cobertura asegurada mediante pólizas de seguro de salud privado, el programa Medicaid y el Programa de Vacunas para Niños (VFC).

Los residentes de la ciudad de Nueva York pueden ubicar los puntos de vacunación más cercanos mediante la plataforma interactiva NYC Health Map o en farmacias locales, mientras que en el resto del estado los servicios están disponibles en dependencias de salud locales y la red de farmacias autorizadas.

Sigue leyendo:

• COVID vuelve a crecer en EE.UU.: los CDC detectan aumentos en 43 estados y ninguno está a la baja

• Multa histórica: $544,000 pagará enfermera por fraude millonario con vacunas Covid en Nueva York

• Madre de Idaho que culpó a las vacunas por la muerte de sus hijos es acusada de asesinato