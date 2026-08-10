Paulina Rubio gana la batalla legal por la custodia de su hijo

Este lunes, se ha hecho pública la victoria de Paulina Rubio en la batalla legal que durante años ha tenido por la custodia de su hijo Andrea Nicolás. Durante años, la cantante mexicana se ha disputado la custodia con su expareja y padre del joven, Nicolás Vallejo-Nágera, popularmente conocido como “Colate”.

Durante este verano, el joven de 15 años ha estado compartiendo con su padre en Segovia, España, pero ahora se sabe que deberá regresar a Miami, Florida, y vivir con su madre. El deseo de Colate era que Andrea Nicolás se quedara con él en el país definitivamente.

Hay que recordar que la batalla legal entre la cantante mexicana y el empresario español comenzó en el 2012, mismo año en que anunciaron su separación. La pareja tuvo diferencias sobre la custodia compartida y las pensiones; mantuvieron el proceso estancado hasta que firmaron el divorcio definitivo en 2014.

Luego de que el divorcio se concretó, ambos tuvieron que asistir en repetidas ocasiones a la Corte Familiar de Miami para tener disputas relacionadas con permisos de viaje, ausencias escolares y revisiones.

La etapa más complicada del conflicto llegó en el 2025, cuando Colate solicitó oficialmente la custodia total del joven. El empresario, alegaba que Andrea Nicolás quería mudarse con él a España. Y también declaró ante la corte que al joven la casa y todo el entorno de Paulina Rubio eran inestables y estresantes.

Por otro lado, Rubio se defendió ante la corte en Florida diciendo que la actitud de su expareja reflejaba una falta de disciplina y una sobreprotección permisiva con el menor, acusándolo de intentar alienar a su hijo en su contra al victimizarlo frente a las normas de conducta habituales.

En una reciente publicación hecha por Colate en Instagram, el empresario quiso recordar los momentos que han pasado juntos durante este verano. Escribió: “Hoy acaba un verano lleno de memorias, con todo lo que llevamos, nada podrá con nuestro amor”.

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