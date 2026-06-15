Aseguran que Paulina Rubio está en bancarrota y no logra encontrar trabajo

En recientes reportes se ha dicho que la mala situación financia de Paulina Rubio empeora porque no ha logrado encontrar nuevos proyectos laborales. Esto se informa al mismo tiempo que se está a la espera de la sentencia por la custodia de su hijo Andrea Nicolás.

Según contó la periodista Mandy Fridmann en el programa de YouTube de Javier Ceriani, la cantante ha tocado las muertas de algunos programas de televisión y productores de espectáculos para encontrar trabajo, pero todas sus peticiones han sido negadas.

En el mismo video se ha asegurado que Rubio intentó ser parte la presentadora de la versión estadounidense del programa de televisión “Operación Triunfo”, el cual estrenará el próximo 7 de julio. Según Fridmann, le negaron el puesto porque en el pasado no cumplió con sus responsabilidades como presentadora.

También se dice que intentó ser parte de los conciertos que Timbiriche dio el pasado 9 y 10 de junio en el Auditorio Nacional de Ciudad de México. Además, hay rumores que además de esas dos presentaciones la banda estaría por anunciar un gira para la que Rubio no habría sido convocada.

¿Cómo va el caso por la custodia de su hijo?

Mientras que Paulina Rubio busca como mejorar su situación económica, también está a la espera de la sentencia del último juicio que estaría enfrentando por la custodia de su hijo. Hay que recordar que este drama legal comenzó tras su separación en el 2012 de Nicolás “Colate” Vallejo-Nágera y comenzó a empeorar en el 2024.

Este juicio comenzó en mayo de este año en la Corte Familiar de Miami, ante la jueza Marlene Fernández Carabetzos. Ella quiere que su hijo de 15 años pueda quedarse con ella en Florida, mientras que su padre quiere llevárselo con él a Madrid, España.

Aunque tiene un equipo legal atendiendo el juicio, Rubio no dio declaraciones y solo compartió un comunicado en el que defiende su rol como madre. Hay que recordar que en el pasado se ha reportado que entre su hijo y ella ha habido altercados físicos.

Paulina Rubio perdió su mansión en Florida

Aunque Paulina Rubio insiste en que su hijo se quede con ella en Florida, la verdad es que la cantante está atravesando un etapa complicada, incluso ha tenido que vender la mansión en Miami que era popularmente conocida.

Se informó sobre la venta de la propiedad en enero de este año, poco después de que se dijera que había decido alquilar otra propiedad en Miami. Supuestamente, Rubio recibió $16.8 millones de dólares por la propiedad que le perteneció durante décadas.

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