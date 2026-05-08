Paulina Rubio empujó la cámara de “Primer Impacto” durante el juicio por la custodia de su hijo

La cantante Paulina Rubio acudió a la corte de Miami para el tercer día de audiencias por la custodia de su hijo, Andrea Nicolás, fruto de su relación con Nicolás Vallejo-Nágera ‘Colate’.

La artista mexicana protagonizó un encontronazo con el equipo técnico del programa Primer Impacto de Univision, según señaló públicamente el propio programa.

En este juicio se definiría si el adolescente de 15 años vivirá con su mamá o si se mudará a España con su papá. Rubio se mostró incómoda por la cercanía de las cámaras y los periodistas en la corte. Cuando se dirigía a la sala de la jueza, empujó la cámara del equipo de Primer Impacto que se encontraba en el lugar.

Luego, al ver que la puerta de la sala se encontraba cerrada, la cantante trató de regresar y apartó bruscamente la cámara del programa. : “Necesito que seas más… Por favor, pórtate bien conmigo”, dijo la cantante al reportero Tony Dandres.

“No, es que me ponen la cámara pegada a la cara”, dijo mientras regresaba al baño hasta que la jueza llegara. Luego la cantante regresó a la sala, sin dirigirle la palabra a los medios.

Tras esta última audiencia, ambas partes tendrán 10 días para compartir pruebas finales y la decisión de custodia se tomará a principios de junio.

Este 2026, Paulina Rubio y Colate, como también es conocido el empresario, han librado una batalla judicial en Miami por la custodia del hijo de ambos. El empresario alega presuntos comportamientos erráticos de la cantante y maltratos psicológicos hacia el adolescente de 15 años. Asimismo, Vallejo-Nágera se refirió a un altercado físico con la cantante, el cual decidió no denunciar por el bienestar de su hijo.

Paulina Rubio ha negado las acusaciones en su contra y sostiene que tiene derecho a tener la custodia de su hijo. “Ningún éxito se compara con el privilegio y la responsabilidad de ser madre. Este es el título que más orgullo me da y el que defenderé siempre con toda mi fuerza”, dijo en un comunicado público.

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