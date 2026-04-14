Paulina Rubio debutó en Coachella y sorprendió a fans

Coachella 2026 abrió espacio para un momento que los seguidores de la música latina no esperaban ver. Morat, en plena celebración de su actuación en el festival, invitó al escenario a Paulina Rubio, quien vivió su primera presentación en el evento californiano con una ovación que se escuchó más allá del Empire Polo Club.

La banda abrió paso a los acordes de “Mi nuevo vicio”, la colaboración que los unió en 2015 y que, para muchos, marcó un antes y un después en la proyección internacional del grupo. Rubio apareció con un minivestido plateado y botas blancas, lista para un momento inolvidable. No es casualidad que esa canción fuera la elegida para sellar su debut, ya que fue el tema que impulsó al grupo bogotano hacia un público global.

En sus redes, Morat compartió la emoción del instante con un mensaje que resumió la intensidad de la noche: “Solíamos fantasear con que llegaría un mañana en el que tocaríamos en Coachella. Ya es mañana”. Rubio respondió con gratitud y entusiasmo: “Gracias por la invitación, fue un honor compartir este momento con ustedes”.

Un festival marcado por colaboraciones latinas

Coachella mantiene su tradición de mezclar estilos, generaciones y artistas que encuentran en la sorpresa su mejor aliado. En 2026, el componente latino tuvo una presencia que no pasó inadvertida. Además del encuentro entre Morat y Paulina Rubio, el público celebró el paso de Emilia por el show de Luísa Sonza.

El festival también vivió una de sus noches más esperadas con la presentación histórica de Karol G, quien encabezó el escenario principal con una producción gigantesca. Mientras avanzaba por canciones como “Un Gatito Me Llamó”, “OKI DOKI”, “Tá OK”, “TQG”, “Gatúbela” y “Amargura”, su espectáculo combinó fuego, humo, cambios de vestuario y una estructura monumental que simulaba una cueva iluminada desde distintos niveles.

En medio del concierto, la colombiana se tomó un momento para reconocer lo que significaba estar allí. Frente a miles de fans ondeando banderas de América Latina, dijo: “Soy Carolina Giraldo de Medellín, Colombia. Y hoy soy la primera latina en encabezar Coachella. Y estoy muy feliz y muy orgullosa de esto”.

La noche también incluyó invitados especiales. Mariah Angeliq se unió para “El Makinón”, mientras que Becky G volvió a compartir escenario con la colombiana en “Mamiii”. Y en uno de los momentos más íntimos, Greg González acompañó a la artista para el estreno de una balada inédita.

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