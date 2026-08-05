Abdul El-Sayed gana las primarias demócratas al Senado en Michigan, según proyecta AP

El Dr. Abdul El-Sayed obtuvo la victoria en las primarias demócratas para el Senado de Michigan tras vencer a la representante Haley Stevens en una reñoda contienda, así lo proyectó Associated Press este miércoles.

En tal sentido, el candidato ganador se medirá en las elecciones generales de noviembre contra el republicano Mike Rogers, quienes competirán por el puesto que dejará vacante el actual senador demócrata Gary Peters tras anunciar su retiro.

Ante el resultado recientemente conocido, Stevens afirmó que respaldará la candidatura de El-Sayed, según señaló el equipo de campaña del ganador.

“Me enorgullece ofrecerle mi apoyo en su enfrentamiento con Mike Rogers en las elecciones generales”, declaró Stevens. “Esta fue una campaña exhaustiva y rigurosa que puso de manifiesto toda la diversidad de opiniones dentro del Partido Demócrata, y por eso tenemos primarias”.

Abdul El-Sayed won Michigan's Democratic nomination for U.S. Senate, defeating U.S. Rep. Haley Stevens in a victory for the party's progressive wing in a battleground state. https://t.co/BEq0d865jq pic.twitter.com/ErCJ6kEkSM — The Associated Press (@AP) August 5, 2026

Proyecciones por la gobernación en Michigan

En las elecciones para la gobernación, ABC News pronostica que la secretaria de Estado demócrata, Jocelyn Benson, y el representante republicano John James obtuvieron las nominaciones de sus respectivos partidos. De ganar la contienda, James se convertirá en el primer gobernador republicano negro en la historia del estado de Michigan.

Respecto a la contienda por el séptimo distrito congresional de Michigan, el medio anteriormente citado proyecta que el activista progresista William Lawrence superó a dos aspirantes en las primarias demócratas.

Lawrence se enfrentará en noviembre al republicano Tom Barrett, quien busca mantenerse en el cargo. De acuerdo con Cook Political Report, esta zona está clasificada como un distrito altamente disputado.

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