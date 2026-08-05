Trump llama “perdedor comunista” a El-Sayed tras ganar las primarias demócratas en Michigan

El presidente Donald Trump calificó este miércoles al demócrata Abdul El-Sayed como “perdedor comunista” después de que el médico progresista ganara las primarias de su partido para el Senado en Michigan.

“Buenas noticias para el Partido Republicano. El-Sayed, un perdedor comunista que odia a los judíos y a Israel, es el ganador proyectado en su contienda”, escribió Trump en Truth Social. El mandatario añadió que las “políticas locas” de los demócratas “solo van a empeorar”.

Los comentarios llegaron poco después de que se confirmara la estrecha victoria de El-Sayed sobre la congresista moderada Haley Stevens. El médico musulmán, de 41 años, obtuvo el 48,5 % de los votos, frente al 47,5 % de su rival, una diferencia inferior a 15,000 sufragios.

Durante su primer discurso como candidato demócrata, El-Sayed respondió de forma indirecta a Trump al presentarse como el aspirante dispuesto a enfrentarlo en el Senado.

“Si quiere un senador que se plante frente a Donald Trump, aquí tiene la opción que busca”, afirmó el izquierdista ante sus simpatizantes.

El candidato centró su mensaje en el impacto de la inflación y el costo de vida, y prometió impulsar políticas para aliviar la situación económica de las familias.

“Si cree, como yo, que debería poder pagar sus alimentos; si cree que debería poder costear su vivienda; si cree que debería tener garantizada una buena atención médica en este país, espero que se una a este movimiento”, expresó.

En otro momento de su intervención agradeció el respaldo recibido por integrantes de la comunidad judía y afirmó que su compromiso con su seguridad es el mismo que mantiene con la de su propia familia.

Críticas de su rival

El demócrata también lanzó críticas contra su futuro rival republicano, Mike Rogers, a quien acusó de utilizar de manera despectiva su nombre completo, Abdulrahman, durante la campaña.

“No importa que me llame Abdul, si este Abdul es quien va a luchar por bajar los precios de los alimentos”, respondió.

Por su parte, Rogers calificó a El-Sayed de “extremista” y sostuvo que una eventual victoria del demócrata haría que Michigan fuera un estado menos seguro y menos asequible.

Antes de conocerse el resultado definitivo, Trump también volvió a cuestionar, sin aportar pruebas, la integridad del proceso electoral en Michigan.

“Prepárense para otra elección amañada. En noviembre debemos votar por Mike Rogers y hacer que Michigan sea demasiado grande para ser amañado”, escribió.

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