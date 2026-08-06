Abuchearon al alcalde Mamdani en acto de NYPD y sólo pudo dar un breve discurso: videos

Varios residentes descontentos abuchearon y le gritaron al alcalde Zohran Mamdani cuando apareció la noche del martes en la celebración anual “National Night Out Against Crime” (Noche Nacional contra el Crimen) en Staten Island, considerado el único “condado republicano de la Ciudad de Nueva York”.

Mamdani llegó avanzada la tarde, cuando más de 3,500 residentes y familias se habían congregado en Turtle Circle, en el paseo marítimo de Midland Beach, para la 43.ª edición anual de este evento organizado por el distrito de patrullaje de la Policía de Nueva York (NYPD) en Staten Island.

“Mientras el alcalde se dirigía al escenario, sectores de la multitud estallaron en abucheos y algunos asistentes le gritaban que se marchara. A pesar de la reacción hostil, Mamdani pronunció un breve saludo“, reseñó el diario digital Staten Island Live.

“Mamdani mantuvo una sonrisa fija en el rostro durante su breve aparición”, describió Mediaite. “Es un placer estar aquí”, dijo mientras unos fornidos agentes de la policía parecían contener al artista y activista Scott Lobaido, quien se precipitó hacia el escenario para increpar al alcalde, señalándolo repetidamente con el dedo para dar énfasis a sus palabras antes de ser apartado. En videos también se escucha a otra persona gritar: “¡Lárgate de aquí! ¡Nadie te quiere aquí!”. Poco después LoBaido dijo que había sufrido un paro cardíaco tras intentar confrontar al alcalde.

“El cuidadosamente pulido Mamdani -conocido por disfrutar del protagonismo y pronunciar discursos grandilocuentes- habló durante menos de un minuto, en una escena algo bochornosa, para desear a los habitantes de Staten Island una «feliz Noche contra el Crimen» antes de ser conducido rápidamente hacia un lado mientras lucía una amplia sonrisa”, criticó New York Post.

Publicaciones en redes sociales atribuyeron el rechazo a Mamdani a sus supuestos mensajes “anti judíos” y “anti Estados Unidos”. Una situación similar se vivió en octubre pasado, al cierre de la campaña por la alcaldía, cuando liderando las encuestas Mamdani fue abucheado en un restaurante en Staten Island.

Sin sorpresas, Staten Island fue el único distrito donde Mamdani no obtuvo la mayoría (22.7%) en las elecciones de noviembre de 2025, ubicándose muy lejos del ex gobernador renunciante Andrew Cuomo (55.4%), y casi empatado con Curtis Sliwa (21.3%). En los resultado generales, Mamdani ganó cómodamente sumando 1,036,051 votos (50.39%) y en enero se convirtió en el primer alcalde musulmán y “socialista” en la historia de la ciudad.

Ayer Mamdani dijo que la ajustada victoria del Dr. Abdul El-Sayed en las primarias demócratas para el Senado en Michigan volvió a situar a “los estadounidenses de clase trabajadora en el centro de nuestra política”.

En marzo, al ser consultado sobre cómo siente la islamofobia, Mamdani afirmó: “Creo que lo que resulta tan preocupante, francamente, no es que estas palabras se digan sobre mí, sino, sinceramente, que se digan sobre el millón de musulmanes, aproximadamente, que consideran a esta ciudad su hogar“.