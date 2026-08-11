10 estados donde más rinden los pagos del Seguro Social para jubilados

Los pagos del Seguro Social pueden cubrir una parte mucho mayor de los gastos básicos de jubilación dependiendo del estado donde viva el beneficiario. Un análisis de AARP identificó los 10 estados donde estos ingresos tienen mayor poder adquisitivo.

Por qué el Seguro Social rinde más en algunos estados

El Seguro Social representa una fuente esencial de ingresos para millones de jubilados en Estados Unidos.

De acuerdo con datos de AARP, 42% de las mujeres y 37% de los hombres dependen del programa para obtener al menos la mitad de sus ingresos.

Sin embargo, recibir un beneficio mensual similar no significa tener el mismo nivel de cobertura en cualquier parte del país.

Los pagos se calculan principalmente con base en el historial laboral, los ingresos obtenidos durante la vida del trabajador y la edad a la que comienza a reclamar sus beneficios, no por el estado donde reside.

Actualmente, el beneficio promedio del Seguro Social es de $2,082 mensuales, aunque la cantidad individual puede variar considerablemente.

Para determinar dónde rinde más ese dinero, AARP comparó los beneficios promedio con el Elder Index, una herramienta desarrollada por el Gerontology Institute de la University of Massachusetts Boston que calcula cuánto necesitan los adultos mayores para cubrir sus necesidades básicas mientras continúan viviendo de manera independiente.

Los 10 estados donde el Seguro Social cubre más gastos

Indiana ocupa el primer lugar. El beneficio promedio mensual es de $2,034, frente a gastos básicos estimados en $2,332, por lo que el Seguro Social cubre aproximadamente 87.2% de esas necesidades.

Le siguen estos estados:

Indiana: beneficio promedio de $2,034; gastos de $2,332; cobertura de 87.2%. West Virginia: beneficio de $1,898; gastos de $2,202; cobertura de 86.2%. Alabama: beneficio de $1,920; gastos de $2,279; cobertura de 84.2%. Michigan: beneficio de $2,066; gastos de $2,495; cobertura de 82.8%. South Carolina: beneficio de $1,996; gastos de $2,422; cobertura de 82.4%. Delaware: beneficio de $2,171; gastos de $2,656; cobertura de 81.7%. Tennessee: beneficio de $1,958; gastos de $2,400; cobertura de 81.6%. Missouri: beneficio de $1,937; gastos de $2,383; cobertura de 81.3%. North Carolina: beneficio de $1,980; gastos de $2,460; cobertura de 80.5%. Kansas: beneficio de $2,055; gastos de $2,555; cobertura de 80.4%.

Los datos muestran que no necesariamente los estados con los beneficios promedio más altos son los que ofrecen mejores condiciones.

El factor decisivo es cuánto cuesta cubrir vivienda, alimentos, servicios, atención médica y otros gastos esenciales.

Los estados donde el dinero alcanza menos

La situación cambia considerablemente en los estados con costos de vida elevados.

Según el análisis difundido por AL.com, Hawaii se encuentra al final de la clasificación, ya que los beneficios del Seguro Social cubren únicamente alrededor de 47% de los gastos básicos mensuales.

New York y California tampoco resultan favorables para quienes dependen principalmente de estos ingresos: en ambos estados, los beneficios cubren aproximadamente 49% de las necesidades básicas.

La comparación deja una diferencia considerable: mientras en Indiana un beneficio promedio cubre más de 87% de los gastos esenciales, en Hawaii alcanza para menos de la mitad.

Para los jubilados que consideran mudarse, el costo de vida puede ser tan importante como la cantidad que reciben cada mes del Seguro Social.

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