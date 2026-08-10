Seguro Social: qué beneficiarios recibirán su pago de agosto esta semana

La primera ronda de pagos de agosto del Seguro Social llegará esta semana a millones de beneficiarios en Estados Unidos. De acuerdo con el calendario de la Administración del Seguro Social (SSA), quienes cumplen años entre los días 1 y 10 de cualquier mes recibirán su depósito el miércoles 12 de agosto.

Quiénes recibirán su pago esta semana

USA TODAY informó que los beneficiarios nacidos entre el día 1 y el 10 de su mes de nacimiento recibirán su pago mensual del Seguro Social el miércoles 12 de agosto.

Este grupo incluye a jubilados, trabajadores con discapacidad y otros beneficiarios que reciben pagos bajo el calendario regular de la agencia.

La SSA distribuye la mayoría de los pagos mensuales en distintos miércoles, según la fecha de nacimiento de cada persona.

Los nacidos entre el 1 y el 10 suelen cobrar el segundo miércoles del mes; quienes nacieron entre el 11 y el 20 reciben su pago el tercer miércoles, y los nacidos después del día 20 cobran el cuarto miércoles.

Así queda el calendario de agosto

Después del pago del 12 de agosto, la siguiente ronda llegará el miércoles 19 de agosto para quienes nacieron entre los días 11 y 20.

La tercera ronda está programada para el miércoles 26 de agosto y corresponde a quienes nacieron entre el día 21 y el último día del mes.

Sin embargo, este esquema no aplica a todos los beneficiarios.

Las personas que comenzaron a recibir Seguro Social antes de mayo de 1997 normalmente cobran el tercer día de cada mes, salvo cuando esa fecha cae en fin de semana o feriado federal.

Qué pasa si recibes Seguro Social y SSI

Las personas que reciben tanto beneficios del Seguro Social como Seguridad de Ingreso Suplementario (SSI) siguen un calendario diferente.

Por lo general, el pago del Seguro Social llega el día 3 del mes y el SSI el día 1.

En agosto de 2026 ocurrió una excepción con SSI porque el 1 de agosto cayó en sábado.

Por esa razón, el pago correspondiente a agosto fue adelantado al viernes 31 de julio.

Esto no representa un pago adicional, sino un adelanto por la forma en que la SSA ajusta las fechas cuando el primer día del mes cae en fin de semana o feriado.

Próximos pagos de SSI en 2026

Según el calendario del Seguro Social, los próximos pagos de SSI están programados para el martes 1 de septiembre, jueves 1 de octubre, viernes 30 de octubre –correspondiente a noviembre–, martes 1 de diciembre y jueves 31 de diciembre, este último correspondiente a enero de 2027.

El calendario continúa sin cambios este mes

Aunque el Seguro Social enfrenta desafíos financieros de largo plazo y existen proyecciones sobre posibles faltantes en el fondo de jubilación en los próximos años, USA TODAY señala que los beneficiarios pueden esperar que los pagos de agosto se realicen conforme al calendario habitual.

Para quienes están dentro del calendario regular, la fecha clave de esta semana es el miércoles 12 de agosto.

La fecha exacta de pago depende principalmente del día de nacimiento y de si la persona pertenece a alguno de los grupos con un calendario especial.

Sigue leyendo:

– Cómo evitar pagar impuestos sobre el Seguro Social: estos son los requisitos

– Quiénes tendrán un pago de $5,181 del Seguro Social el 12 de agosto

– ¿Cuánto paga el Seguro Social al mes a quienes se jubilan a los 62 años?