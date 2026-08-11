Bebida de perejil y menta para los riñones: propiedades, beneficios y cómo prepararla

La combinación de perejil con menta puede ayudar a recuperar la salud renal gracias a su variedad de compuestos que limpian y regeneran las células de este importante órgano.

En Estados Unidos, la enfermedad renal afecta a millones de personas. Para garantizar el buen funcionamiento del sistema urinario, los médicos recomiendan hábitos de vida saludable y una alimentación balanceada con ingredientes y bebidas que apoyen su regeneración .

El Dr. Agustín Landívar, naturópata y médico convencional, explica que «no hay peor cosa que tener los riñones enfermos, el hígado enfermo, el estómago enfermo o la mente enferma» .

¿Cuáles son los ingredientes de este jugo?

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Este remedio natural tiene como ingredientes estrella dos plantas con un alto poder antioxidante: el perejil y la menta.

Una de las plantas con mayor poder medicinal comprobado por la ciencia es el perejil. Recientemente, diversos estudios comprobaron que ayuda a fortificar el funcionamiento de los riñones y estimula su reactivación.

Por esta razón, se aconseja su consumo en infusión o jugo combinado con menta para aportar al cuerpo —y en especial a los riñones— vitamina K, conocida popularmente como la vitamina de la coagulación.

Investigaciones recientes destacan el potencial del perejil (Petroselinum crispum) para promover la salud renal gracias a sus compuestos bioactivos. Un estudio publicado por Frontiers revela que, en pruebas de laboratorio realizadas con roedores, se descubrieron reducciones en el estrés oxidativo, mejoras en los biomarcadores metabólicos y una mejor función renal.

Por otro lado, pruebas limitadas en humanos revelaron mejoras modestas en la composición urinaria y en los marcadores de salud renal tras el consumo continuo de perejil.

Los efectos terapéuticos del perejil se deben a sus propiedades bioquímicas, entre las que destacan los flavonoides, ácidos fenólicos, terpenoides y aceites esenciales. Esta combinación de compuestos le otorga propiedades antioxidantes, antiinflamatorias, diuréticas y nefroprotectoras.

Beneficios de la vitamina K y el perejil

Mejora la cicatrización: Ayuda a reparar microlesiones internamente.

Ayuda a reparar microlesiones internamente. Fortalece la salud ósea: Facilita la calcificación ósea y evita huesos débiles.

Facilita la calcificación ósea y evita huesos débiles. Optimiza la absorción de nutrientes: Tomar suplementos de calcio solos no sirve de nada si no se combinan con vitamina K, vitamina D y magnesio.

Menta o hierbabuena

La hierbabuena tiene propiedades digestivas que previenen la flatulencia y mejora el tránsito intestinal. Crédito: Shutterstock

La menta es una gran aliada para eliminar la retención de líquidos, reducir la hinchazón y favorecer la reducción de la presión arterial.

Un estudio publicado por PubMed revela que la menta posee un alto potencial antioxidante, antiespasmódico y nefroprotector. De sus componentes, el aceite esencial fue evaluado por sus efectos preventivos y curativos contra la formación de cálculos renales, resultando eficaz contra alteraciones asociadas a la urolitiasis, como la cristaluria, la poliuria y la acidez urinaria.

Beneficios de la mezcla:

Efecto diurético y digestivo natural: Previene la acumulación de líquidos y mejora la digestión.

Previene la acumulación de líquidos y mejora la digestión. Depuración vascular y hepática: Ayuda a limpiar los depósitos de grasa en la circulación sanguínea y el hígado.

Ayuda a limpiar los depósitos de grasa en la circulación sanguínea y el hígado. Aporte antioxidante: Su contenido de vitamina C fortalece las defensas y combate la oxidación celular.

Su contenido de fortalece las defensas y combate la oxidación celular. Salud respiratoria y cerebral: La menta aporta propiedades antiinflamatorias que benefician la respiración y la claridad mental.

Cómo preparar la bebida de perejil y menta

La preparación es sencilla, solo se necesitan las dos hierbas y agua. Se lleva a hervir, se infusiona y está listo para beber.

Ingredientes

250 ml (1 taza) de agua

(1 taza) de agua 2 cucharadas de perejil fresco picado

de picado 5 hojas de menta fresca

Paso a paso:

En una olla, agregue el agua y lleve a punto de ebullición. Incorpore las hierbas frescas, retire del fuego y deje reposar por 10 minutos. Cuela la preparación antes de tomar.

Los investigadores y el experto advierten que esta bebida no debe ser consumida por mujeres embarazadas o personas con daño renal grave. Y recuerde de importancia de consultar a su médico antes de consumirla de forma frecuente.

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