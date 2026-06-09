El error que cometes al cocinar carnes (y cómo está afectando tus riñones)

Las populares barbacoas de verano en Estados Unidos son el momento ideal para disfrutar de jugosos cortes con ese sabor ahumado que tanto nos gusta. Pero, ¿qué pasa cuando se forma esa costra crujiente y dorada? ¿Es bueno para la salud? Una experta explica cómo muchas veces el problema no es lo que comemos, sino cómo lo estamos cocinando.

Para la nutrióloga Adriana Pinillos, el problema de la inflamación no está en la proteína que elijamos —el pollo, la carne, el cerdo o el pescado— y cómo estas pueden estar afectando arterias, riñones y metabolismo; el secreto está en la manera de prepararlos.

¿Qué son los AGEs y por qué alteran tu cuerpo?

El poder de los ácidos: marinar tus proteínas con limón o vinagre 30 minutos antes de cocinar reduce drásticamente la formación de compuestos inflamatorios. Crédito: Shutterstock

La manera como cocinamos los alimentos puede generar la formación de compuestos que están asociados a la inflamación y, esto ocurre de manera inadvertida.

“Cuando la cocinas en exceso a altas temperaturas, a la parrilla o frita, ocurre una reacción que es responsable de ese color dorado y ese aroma tan rico. Pero, junto con ese sabor, también se forman compuestos llamados AGEs (productos finales de glicación avanzada)”, detalla.

Una proteína, al exponerse a altas temperaturas, hace que algunas de sus moléculas se alteren, por lo que, al consumirlas, el cuerpo no reconoce que es comida: “La reconoce como un compuesto extraño y ahí es donde se prepara para atacar. Por eso se favorecen procesos de inflamación y estrés oxidativo”, explica la experta.

El impacto real a largo plazo en tu salud

Aunque el consumo eventual de alimentos con esta costra crujiente no tiene efectos graves en la salud, cuando es una costumbre sostenida durante años, sí tiene efectos perjudiciales para la salud.

Varios estudios han demostrado que una misma proteína cocinada a la parrilla durante 15 minutos puede tener hasta tres veces más de estos compuestos que si la cocinaras en agua, al vapor o estofada. “La misma proteína, el mismo peso, el mismo alimento. Lo único que cambió fue la forma en la que la cocinaste”, revela Pinillos.

El consumo de proteínas fritas o a la parrilla aumenta los riesgos en personas con diabetes, resistencia a la insulina o presión alta, o en quienes quieren cuidar sus riñones y sus arterias, ya que “cuando estás acumulando constantemente estos compuestos, al principio no se va a notar, pero van deteriorando poco a poco esos vasos sanguíneos y atacando los filtros de nuestros riñones”.

Tres trucos expertos para proteger tus platos

Prevenir la formación de AGEs no significa que no se pueda disfrutar de las barbacoas del verano, sino aplicar algunos trucos para minimizar los efectos de este tipo de cocción. La doctora Pinillos comparte sus recomendaciones para disminuir el efecto de los compuestos AGEs:

Marina las proteínas

Marinar las proteínas con limón, vinagre o algo ácido, mínimo durante 30 minutos, es una de las formas más sencillas de disminuir el riesgo de formación de estos compuestos, según estudios recientes. Esto se debe a que el ambiente ácido reduce la formación de compuestos, incluso después, cuando llevas la proteína al fuego. “Es la misma carne o pollo, pero con resultados diferentes”.

Alterna los métodos de cocción

La moderación siempre va a ser la clave de los expertos, y en el caso de las barbacoas o frituras no es la excepción. La recomendación nutricional es variar los métodos de cocción usando guisos, hornear o hervir, que son formas que generan menos de estos compuestos. Una forma sencilla de lograrlo es apoyarte en recetas fáciles para no sacrificar los sabores.

Evita la parte negra quemada

Esa parte que se quedó más crujiente y casi quemada, evítala. “Esa costra carbonizada que a veces nos gusta mucho porque es rica, concentra muchos de estos compuestos. Cuando puedas, corta ese pedacito y deséchalo”.

La nutricionista aclara que no se trata de dejar de hacer un asado a la parrilla, sino de no convertir este tipo de cocción en algo diario, ya que son justamente estos cambios repetidos durante muchos años los que sí marcan una diferencia en tu salud.

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