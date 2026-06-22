¿Cuáles alimentos evitar? El riesgo oculto en tu cena que sobrecarga la función renal

Los alimentos que consumimos en la cena son clave para un descanso reparador y para que los órganos se recuperen de manera satisfactoria. Por lo tanto, la cena debe ser nutritiva y ligera para favorecer la función renal.

Hay alimentos “sanos” que consumimos en la cena que sobrecargan el riñón. Recordemos que cuando los riñones están debilitados, los vasos sanguíneos que los rodean están constantemente bajo un proceso de inflamación silenciosa. Los expertos explican que esto es como si las tuberías que llevan sangre a tus filtros renales estuvieran permanentemente irritadas, inflamadas y con las paredes engrosadas.

El impacto de los minerales en la salud renal

La doctora Melissa Tejeida explica que una persona sana en condiciones estables no tiene mayor riesgo al consumir alimentos ricos en potasio y fósforo; sin embargo, cuando hay un problema renal, se vuelve fundamental restringir su consumo.

Hay tres nutrientes que afectan los riñones en exceso: sodio, potasio y fósforo.

El sodio contribuye a la retención de líquidos y a la presión alta .

contribuye a la y a la . El potasio aumenta el riesgo de arritmias cardíacas .

aumenta el riesgo de . El fósforo puede causar descalcificación ósea y daño cardíaco.

Cuando se presentan problemas renales, ocurre un desequilibrio drástico entre estos componentes. Por ello, destaca la doctora, es vital aprender a identificar cuáles alimentos aportan una cantidad considerable de fósforo para evitarlos.

6 opciones para la cena que sobrecargan tus riñones

A continuación, compartimos seis cenas que, por su combinación de ingredientes, sobrecargan la función renal, incluyendo algunos vegetales, frutas y proteínas considerados saludables:

1. Cenas con embutidos

Las carnes procesadas y embutidos como salchichas, tocino, morcilla y jamón procesado tienen una combinación de sodio y fósforo alto que sobrecarga el sistema de filtrado del cuerpo.

2. Cenas con papas o tomate

Las papas fritas y el puré de papas son ricos en potasio, un mineral que genera una carga extra de trabajo a los riñones. Cenar puré de papas con tomate, una ensalada con tomate natural o un gazpacho aumenta la actividad del riñón durante el tiempo de descanso.

3. Cenas con vegetales de alto potasio

Los vegetales de hoja verde y otras hortalizas ricas en potasio que conviene moderar por la noche son las espinacas, acelgas, borraja, calabaza, champiñones, setas, remolacha y coles de Bruselas.

4. Cenas con frutas

Si bien algunas frutas son recomendadas para la cena por sus efectos relajantes, al contener potasio y oxalatos no se aconseja el consumo nocturno de kiwi, naranja, plátano, melón cantalupo, aguacate, granada, fresas y ciruelas pasas.

5. Comida ultraprocesada

Las comidas ultraprocesadas como hamburguesas con queso, salchichas, sándwiches con embutidos, pizzas o nuggets son una bomba de sodio, fósforo y aditivos alimentarios perjudiciales para el riñón.

6. Cenas con legumbres y tofu

Una cena que suele considerarse saludable y nutritiva incluye legumbres como lentejas, garbanzos o alubias combinadas con tofu. Sin embargo, para la noche, esta combinación agrega niveles extremadamente altos de fósforo y proteína, lo que exige un doble esfuerzo a los riñones.

La importancia de una nutrición personalizada

Tejeida recuerda que los riñones, el corazón, el cerebro y el hígado, entre otros órganos, “van a ser muy sensibles de sufrir alteraciones cuando tenemos un nivel de compromiso considerable en nuestra salud”.

Por esta razón, la recomendación de la experta es que, en la medida de lo posible, cuidemos nuestro organismo eligiendo los mejores alimentos para la condición de salud actual, protegiendo en este caso el bienestar de los riñones.

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