Costco tiene la gasolina más barata de EE.UU., pero no siempre es donde ahorras más dinero

Costco ofrece una de las gasolinas más baratas de Estados Unidos, pero eso no significa que todos sus socios siempre ahorren dinero. Aunque la diferencia de precio puede ser de hasta 20 centavos por galón frente al promedio nacional, recuperar el costo de la membresía Gold Star de $65 al año depende de cuánto conduzcas, cuántas veces llenes el tanque y si tienes una estación de la cadena cerca de casa.

Según un análisis de Groupon, una familia que carga combustible con frecuencia puede ahorrar hasta $270 al año, suficiente para cubrir el costo de la membresía. Sin embargo, ese beneficio depende de tu rutina como conductor: consumo de gasolina, la distancia a la estación y los precios en cada zona.

Si bien el promedio nacional de gasolina regular se ubicó en $4.095 por galón, según datos de AAA del 3-4 de agosto, y el de Costco fue de $4.180 por galón, esta comparación directa no cuenta la historia completa.

Al comparar estado por estado, el descuento de Costco se sostiene: en Texas la diferencia llega a 26 centavos por galón, en Indiana a 34 centavos y en Washington a 40 centavos, según un reporte de Costco Gas Price Live.

El dato que debes considerar para las próximas semanas

A partir del 1 de septiembre, la membresía Gold Star subirá de $60 a $65 al año, y la Executive pasará de $120 a $130, según confirmó Costco. Se trata del primer incremento en la cadena desde 2017 y obligará a sus afiliados a recalcular el punto de equilibrio: ahora será necesario un ahorro de $5.42 al mes para justificar el costo de la membresía básica.

Esto significa llenar el tanque en Costco entre una y dos veces al mes, dependiendo de la diferencia de precio con la gasolinera más cercana a casa. Pero para las personas que viven lejos de un almacén, el ahorro en el surtidor puede consumirse en gasolina consumida solo para llegar hasta allá.

¿Por qué Costco vende gasolina más barata?

De acuerdo con un estudio de Oil Price Information Service citado por Business Insider, Costco suele vender gasolina 20 centavos más barata por galón que las cadenas convencionales. Este margen se sostiene gracias a volúmenes de venta masivos y bajos márgenes de ganancia en el combustible. “Costco nunca ha visto tanta demanda de gasolina en sus 50 años de historia“, sostuvo un reporte de CNN sobre la estrategia de la cadena.

Esta estrategia funciona porque Costco no busca ganar dinero directamente en el combustible, sino atraer tráfico hacia sus bodegas, donde sí genera un margen real por la venta de membresías y mercancía general.

El precio del surtidor también varía de acuerdo con la región

No todas las bodegas de Costco ofrecen el mismo precio, y la brecha frente a la competencia varía drásticamente por estado. En California, por ejemplo, el promedio de Costco alcanzó $5.250 por galón a finales de julio, muy por encima del promedio nacional de $4.095, mientras que estaciones como la de Fremont ofrecían regular desde $4.779.

Esto significa que un conductor en California puede pagar más en Costco de lo que pagaría en otro estado, aunque siga siendo más barato que las gasolineras de su zona. La clave para ahorrar dinero no está en comparar el precio de Costco contra el promedio nacional, sino contra la estación más cercana a tu domicilio o trabajo.

Lo que puedes hacer para maximizar tu ahorro en Costco:

Compara el precio de tu Costco local contra al menos dos gasolineras cercanas para confirmar que ahorrarás dinero

Calcula cuántas veces al mes realmente visitas una bodega Costco; si es menos de una vez cada dos semanas, el ahorro en gasolina puede no cubrir la membresía

Considera otras opciones si la bodega más cercana está a más de 15 minutos de tu casa

Si tu gasto mensual en Costco supera los $271 al mes, evalúa la membresía Executive, que devuelve 2% en compras calificadas (gasolina no cuenta para ese reembolso)

Lo que deben considerar quienes ya tienen membresía

Para quienes ya pagan la cuota anual, “los ahorros en gasolina por sí solos pueden alcanzar entre $135 y $270 al año para un hogar con uno o dos autos, cubriendo a menudo la cuota antes que las compras de despensa”, señaló el análisis de Groupon sobre el valor de la membresía en 2026.

Sin embargo, ese cálculo asume que el conductor vive cerca de una bodega y que el precio local de Costco realmente supera a la competencia por un margen consistente: Pero esto no siempre ocurre en mercados como California o zonas rurales con pocas estaciones Costco.

Preguntas frecuentes (FAQ): sobre el ahorro en la gasolina de Costco

¿Realmente ahorro dinero llenando el tanque en Costco?

Depende de tu ubicación y frecuencia de uso. En promedio nacional, Costco cobra unos 20 centavos menos por galón, pero en estados como California la diferencia se reduce o incluso se revierte.

¿Necesito ser miembro Executive para acceder a la gasolina de Costco?

No. Cualquier membresía Gold Star, Business o Executive da acceso a las estaciones de gasolina de Costco; la diferencia está en el reembolso de 2% de la Executive, que no aplica al combustible.

¿Cuánto necesito gastar al mes para que valga la pena la membresía solo por la gasolina?

Con la nueva cuota de $65 anuales vigente desde el 1 de septiembre, necesitas ahorrar aproximadamente $5.42 al mes, lo que equivale a una o dos visitas mensuales a la estación.

¿Por qué la gasolina de Costco es más cara en California que en otros estados?

Los precios varían por impuestos estatales, costos de distribución y regulaciones ambientales locales; en julio de 2026 el promedio en California llegó a $5.27 por galón frente a $4.095 del promedio nacional.

¿Vale la pena manejar lejos para llenar el tanque en Costco?

Solo si el ahorro por galón supera el costo de gasolina y tiempo del trayecto adicional; para trayectos de más de 15 minutos, el ahorro neto se reduce significativamente.

¿La membresía de Costco subirá de precio otra vez pronto?

El aumento vigente desde septiembre de 2026 fue el primero desde 2017, según Costco, por lo que no se anticipan nuevos incrementos en el corto plazo.

Conclusión

El ahorro en gasolina de Costco es real, pero no automático: exige que el conductor calcule su punto de equilibrio antes de asumir que la membresía “se paga sola”. Con la cuota subiendo a $65 dólares este septiembre y precios que varían fuertemente por estado, hay personas que podrían terminar pagando más de lo que ahorran, especialmente si viven lejos de una estación o en mercados como California, donde la ventaja de precio se reduce.

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