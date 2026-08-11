El futbolista Jhon Arias fleta avión con ayuda humanitaria para Colombia tras terremoto

Ante la tragedia de los suyos, Jhon Arias no pudo ser indiferente. El futbolista fletó un avión y lo envió lleno de ayuda humanitaria para Quibdó, su ciudad natal y capital del departamento del Chocó, región donde estuvo el epicentro del terremoto de magnitud 7,4 que sacudió la víspera al país, y que causó al menos 220 fallecidos hasta el momento.

El jugador del Palmeiras de Brasil se movió rápido y en apenas unas horas logró movilizar asistencia para los afectados del eje cafetero.

“Hemos dispuesto de nuestros propios recursos un avión que en pocas horas estará aterrizando en Quibdó con unos profesionales del área de la salud y cargado de insumos médicos para intentar alivianar un poco las circunstancias de salud que se viven en nuestra región”, indicó.

Arias, de 28 años, publicó un video junto a su esposa en el que expresaron su solidaridad con las familias que sufrieron pérdidas materiales y humanas.

“Ratificar nuestro apoyo. Estamos disponibles para brindar la mayor ayuda que esté a nuestro alcance. También dar un mensaje de ánimo y aliento porque sabemos que son horas difíciles, horas de mucha incertidumbre, horas de miedo y desesperación”, aseguró el atacante.

Por su parte, la esposa del jugador, Alejandra Ayala, también oriunda de Quibdó, explicó que habilitaron dos cuentas bancarias, una en Colombia y otra en Brasil, para recaudar fondos.

“El Chocó es un departamento muy aislado, no tiene agua potable, a cada rato cierran las vías (…) Entre todos podemos dar un granito de arena para hacer más llevadera esta situación, que es muy triste para nosotros, nos duele mucho”, dijo Ayala.

A más de 24 horas del movimiento telúrico, las ayudas humanitarias y buenas voluntades dentro del mundo del fútbol comienzan a llegar. Por ejemplo, el FC Barcelona anunció la donación de $100,000 dólares.

El terremoto de magnitud 7.4 tuvo su epicentro cerca de San José del Palmar. El sismo se sintió con fuerza en ciudades como Pereira, Cali, Manizales, Armenia, Medellín y Bogotá.

La emergencia obligó a suspender la jornada del fútbol colombiano prevista para el lunes. La División Mayor del Fútbol Colombiano (Dimayor) tomó la decisión como gesto de solidaridad con las comunidades afectadas.

El último balance oficial en Colombia confirma al menos 220 muertos, 668 heridos y 165 edificaciones colapsadas tras el terremoto de magnitud 7.4. Las ciudades más golpeadas son Cali y Pereira, que concentran más del 90 % de las víctimas.



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