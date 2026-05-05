Taxista atacó con un hacha a ex compañero de trabajo: sentencia en Nueva York

Anthony Calvo, ex taxista, fue sentenciado a 22 años de prisión por el intento de homicidio de un ex compañero de trabajo de edad avanzada en Long Beach (Long Island, NY).

Calvo (35) se declaró culpable el pasado 20 de marzo ante el juez Robert Bogle en el condado Nassau, de haber golpeado a un hombre de 60 años varias veces en la cabeza y el rostro con un hacha, causándole heridas potencialmente mortales en 2025. La víctima no identificada sobrevivió milagrosamente, pero aún requiere atención médica permanente.

La semana pasada Calvo escuchó su sentencia. “El brutal ataque perpetrado (…) el año pasado puso en vilo a los residentes de Long Beach, quienes temían que un agresor armado con un hacha estuviera amenazando sus calles. Sin embargo, el ataque de Calvo fue selectivo; fue impulsado por una disputa laboral que este acusado decidió zanjar mediante una violencia brutal“, declaró en un comunicado la fiscal de distrito, Anne T. Donnelly. «Calvo pasará las próximas dos décadas en prisión, pero sus despiadadas acciones han condenado a un hombre inocente a recibir atención médica las 24 horas del día y a enfrentar un larguísimo camino hacia la recuperación. Deseamos lo mejor a la víctima y a su familia, y esperamos que la sentencia dictada (…) les brinde la justicia que merecen».

Según la fiscalía, el 13 de febrero de 2025, aproximadamente a las 5:50 a.m., la víctima caminaba hacia su casa tras haber concluido su turno nocturno como despachador para la empresa “Long Beach Taxi”. En un momento Calvo se le acercó corriendo por la espalda y lo atacó con un hacha, golpeándolo al menos tres veces en el rostro, la cabeza y el brazo.

Tras el ataque la víctima se arrastró hasta el patio trasero de su casa y golpeó la puerta pidiendo ayuda. Un familiar llamó al 911. El herido fue trasladado al Mount Sinai South Nassau Hospital con lesiones graves en la cabeza y la mandíbula, las cuales requirieron múltiples intervenciones quirúrgicas.

Un video de vigilancia obtenido como parte de la investigación captó a Calvo huyendo del lugar de los hechos a bordo de una bicicleta eléctrica. El 19 de febrero de 2025 se ejecutó una orden de registro en el apartamento del acusado. Allí se recuperó el hacha utilizada en el ataque, en la que se identificó el ADN de Calvo.

Fue arrestado el 12 de marzo de 2025. El acusado había trabajado en “Long Beach Taxi” como conductor hasta el año 2022 y al parecer el ataque se derivó de una vieja rencilla con el ex compañero de labores.

En un caso similar, en marzo de este año Luis Gil fue sentenciado a 18 años de cárcel tras declararse culpable de haber apuñalado fatalmente al inmigrante guatemalteco Hugo René Morales Maxia en un ataque al azar en Manhattan (NYC), en medio de un “despecho”.

En 2024 el anciano Gary Cowell fue acusado de desmembrar el cadáver de una mujer con un hacha y esparcir sus restos en tres ubicaciones distintas en Patchogue (Long Island), según la fiscalía de distrito del condado Suffolk de Nueva York.

En ese mismo condado, en marzo de 2026 Jeremy Allen fue condenado a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional tras ser declarado culpable de torturar y asesinar a su amigo de infancia Christopher Hahn. Y en 2025 tres migrantes hispanos fueron acusados ​ de estrangular y apuñalar a muerte al salvadoreño Cándido Guadalupe Saravia Martínez en una pelea callejera.

En 2023 un hombre de 42 años murió tras ser atacado con un hacha y baleado por el ex esposo de su pareja, quien confesó el crimen, en el estacionamiento de un centro comercial en Brooklyn (NYC).