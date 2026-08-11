Gloria Trevi sufre fuerte caída en concierto y enseña las heridas

En apenas un momento el concierto de Gloria Trevi en San Luis Potosí pasó de una coreografía llena de energía a un momento que alarmó a quienes estaban frente al escenario. La cantante terminó en el suelo mientras interpretaba “Todos me miran”, aunque rápidamente volvió a ponerse de pie y continuó con el espectáculo.

El episodio ocurrió el viernes 7 de agosto en el Foro de la Feria Nacional Potosina (FENAPO), durante el arranque de una celebración que reunió a más de 150 mil personas. Trevi realizaba una de sus habituales coreografías cuando comenzó a brincar y uno de sus tacones de plataforma le habría hecho perder el equilibrio. La caída quedó registrada en videos grabados por asistentes.

En medio de la sorpresa, sus bailarines se acercaron para auxiliarla, ayudarla a levantarse y colocar nuevamente el calzado que se le había salido.

Humor frente a la caída

Aunque por algunos instantes dejó de cantar, la artista decidió seguir adelante con su presentación. Después, cuando los videos comenzaron a ganar atención en redes sociales, Trevi habló sobre el incidente y reconoció que el momento le provocó vergüenza.

La cantante explicó que intentó hacer como si nada hubiera ocurrido para evitar que el público notara el accidente, pero terminó tomándolo con humor: “Cuando llegó la canción de ‘Todos me miran’, ¡tras! Ustedes vieron que yo me caí, pero yo me vi que estaba bailando en el suelo; muchísimas gracias por preocuparse y muchísimas gracias a mis dancers queriéndome ayudar para levantarme y yo quería que ellos siguieran bailando, no quería que nadie se diera cuenta, pero se dio cuenta todo el mundo”, dijo la mexicana.

“Heridas de las batallas”

Gloria Trevi también aprovechó su mensaje para mostrar cómo quedaron sus piernas después de la caída. Frente a la cámara, enseñó los moretones que aparecieron tras el golpe y los describió como sus “heridas de las batallas”.

Las imágenes permitieron comprobar las marcas que le dejó el incidente, aunque la propia cantante se encargó de dejar claro que no se trató de una lesión de gravedad y que se encontraba bien.

“Pero vean que no me pasó nada, un rasponcillo”, aseguró la intérprete, con lo que buscó llevar tranquilidad a sus seguidores después de la preocupación que provocaron los videos del concierto.

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