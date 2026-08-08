El Met dedicará una exposición a John Galliano y revive una vieja polémica

La próxima gran exposición del “The Costume Institute” del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York (Met) no sólo celebrará una de las trayectorias más influyentes de la moda contemporánea, también pondrá sobre la mesa una pregunta que el mundo cultural lleva años intentando responder: ¿Es posible reconocer el legado de un creador sin dejar de confrontar los episodios más cuestionables de su historia?

Ese será el punto de partida de “John Galliano: Horizons”, la muestra que inaugurará la temporada de primavera del Met y que, como ya es tradición, servirá de antesala para la Gala del Met del primer lunes de mayo. El anuncio ha despertado entusiasmo entre quienes consideran a Galliano uno de los diseñadores más brillantes de las últimas décadas, pero también incomodidad por los hechos que cambiaron su carrera para siempre.

Figura brillante marcada por un escándalo

John Galliano pasó de revolucionar firmas como “Givenchy” y “Dior” a convertirse en uno de los nombres más polémicos de la industria. En 2011 se difundió un video grabado un año antes en un café de París, en el que el diseñador lanzaba insultos antisemitas contra una mujer: “Amo a Hitler”, le dijo. “Personas como tú estarían muertas hoy”, añadió.

La grabación provocó su despido de “Dior”, una condena penal en Francia y varios años alejado de los principales escenarios de la moda. Sin embargo, en 2014 encontró una nueva oportunidad al asumir la dirección creativa de “Maison Margiela”, etapa en la que volvió a recibir elogios por sus colecciones sin protagonizar nuevos escándalos públicos.

Ahora, 15 años después de aquel episodio, el Met decidió dedicarle una retrospectiva que recorrerá cuatro décadas de trabajo, aunque dejó claro que el objetivo no será separar su talento de la controversia.

El museo busca abrir un nuevo capítulo

En un comunicado, el museo explicó que “John Galliano: Horizons”, que se estrenará en mayo de 2027, explorará “cómo deben entenderse los logros artísticos junto con la responsabilidad ética”. El curador Andrew Bolton añadió que la exposición examinará, tanto la influencia del diseñador en la moda, como la manera en que “su conducta, sus consecuencias y la evolución de los valores culturales han cambiado nuestra comprensión de su obra”.

El anuncio llega en un momento especialmente sensible por el aumento de ataques antisemitas registrados en distintos países. En declaraciones recogidas por el Met, Nate Wolfson, director de comunicaciones de Nexus Project, señaló que “en un momento en que muchas personas sienten temor por el antisemitismo, es comprensible que esto genere cierta incomodidad dentro de la comunidad judía estadounidense”.

Según informó The New York Times, la preparación de la muestra incluyó reuniones con rabinos y representantes de la comunidad judía como parte de un esfuerzo por escuchar a quienes resultaron más afectados por las declaraciones del diseñador.

Galliano también ha reconocido públicamente la gravedad de lo ocurrido. En el documental “High & Low: John Galliano”, estrenado en 2023, calificó aquellos comentarios como “algo repugnante, horrible que hice”, al referirse a una etapa de su vida marcada por el alcoholismo y el consumo de drogas.

Sigue leyendo:

Harlem Week sigue con conciertos y mucho Broadway en Nueva York

Acampar gratis en Nueva York: así puedes conseguir un cupo

El jardín secreto de Nueva York tiene cine gratis al aire libre