Lele Pons confiesa que no disfrutó su embarazo por su salud mental

La imagen idílica del embarazo no encajó con la experiencia de Lele Pons. Para la influencer y cantante, esperar a su primera hija significó enfrentarse a una situación que nunca había vivido de esa manera, especialmente porque tuvo que suspender los medicamentos que tomaba desde niña para atender su salud mental.

“No me gustaba estar embarazada. Voy a ser sincera, porque tuve que dejar mi medicación y era la primera vez. Fue como si no estuviéramos planeando nada, como si fuera inesperado. Tuve que dejar de tomar mis pastillas y fue mucho. El primer trimestre es un poco difícil porque es como si quisieras alejarte de la zona de peligro”, contó durante su participación en el podcast “The Squeeze”.

La declaración sintetiza una etapa que estuvo marcada por el miedo, la incomodidad y una alteración profunda de su rutina. Pons explicó que llevaba recibiendo tratamiento farmacológico desde los 10 años, por lo que detenerlo representó un cambio brusco.

La venezolana ha hablado de su convivencia con el trastorno obsesivo compulsivo (TOC), el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), el síndrome de Tourette y la depresión. Durante la gestación, la interrupción de su medicación desencadenó un síndrome de abstinencia y una intensificación de los comportamientos relacionados con el TOC.

“No estaba estable”: la confesión de Lele Pons

La situación llegó a afectar la manera en que se desenvolvía en su vida cotidiana y también la percepción que tenía de sí misma. Lo que normalmente podía controlar con ayuda de su tratamiento, comenzó a sentirse mucho más difícil de manejar.

“Fue horrible. Era como si todos pensaran: ‘Nunca la había visto, no la reconocía’. Era otra persona, no estaba estable. Tener TOC severo, con mis cosas mentales, estaba fuera de control y nunca había estado fuera de control así”, admitió.

El relato fue compartido por Lele Pons en “The Squeeze” como una forma de mostrar una cara menos comentada de la maternidad. En lugar de presentar la gestación únicamente como una etapa de felicidad, la influencer puso sobre la mesa las dificultades emocionales que pueden aparecer cuando una persona debe modificar tratamientos médicos durante ese proceso.

Su testimonio también permite entender por qué aquellas semanas fueron especialmente complejas. Para alguien acostumbrada a manejar desde la infancia sus síntomas con asistencia médica, atravesar el embarazo sin su esquema habitual supuso enfrentarse a una versión de sus padecimientos que, según sus propias palabras, llegó a sentirse “fuera de control”.

Sigue leyendo:

Lele Pons enternece bailando “Gasolina” de Daddy Yankee con su hija

Lele Pons eligió no celebrar su cumpleaños tras la tragedia por los terremotos en Venezuela

Influencers venezolanos disponen sus redes sociales tras los terremotos para coordinar ayudas humanitarias