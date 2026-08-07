Gloria Trevi estrena un video muy entretenido sobre su nuevo éxito “Pompas de jabón”

Luego de la notable recepción que tuvo con el estreno de su nuevo sencillo “Pompas de jabón”, Gloria Trevi lanzó el videoclip oficial este jueves para terminar de impactar con el mensaje de su reflexiva canción llena de buena vibra.

La veterana artista se enfocó en un tema que sirva de inspiración y de impulso para que muchas personas vean el lado de las buenas cosas y puedan asimilar mejor lo que pasa a su alrededor, aunque a veces no sea lo que esperaban.

Un coro que invita a ser feliz

“Cada vez que salga el sol, voy a preparar una celebración y en burbujas de jabón, voy a mandar besos con la invitación”, es el coro de este pegajoso tema que cuenta con un ritmo muy activo, como de costumbre en muchas canciones de Trevi, y que invita a disfrutar la vida, sobre todas las cosas, incluyendo las adversidades.

“Esta canción la hice desde ese lugar cuando a veces nos encontramos tristes, trabajando mucho, cargando con duelos o con alguna pena, alguna traición, algún trabajo pesado que tienes que hacer porque son parte de tus obligaciones. De repente llegas a ese lugar en el que te das cuenta de que eres muy feliz simplemente por el hecho de despertar, y que eso es más que un motivo para celebrar y para empezar el día feliz, con ánimo, haciendo una celebración, porque lo único que tenemos es el día de hoy y hay que celebrarlo”, expresó la mexicana sobre el nuevo sencillo.

“Pompas de jabón” será el primer tema promocional de su nuevo álbum, el cual significará su sello número 15 y está previsto que sea estrenado en el 2027, de acuerdo a la información oficial.

Un videoclip lleno de buen ambiente

El videoclip refleja justamente lo que Gloria quiere transmitir en la letra: una protagonista (Gloria Trevi) que se levanta en la mañana con una gran sonrisa en su rostro y que ve la luz del sol con agradecimiento por el nuevo día que la vida le presenta para seguir soñando.

Aunque puede tener problemas, como la quemadura de su sándwich en el desayuno, igualmente se lo toma con positivismo. Luego, le realiza una invitación a todo el vecindario para que asistan a una fiesta llena de burbujas en su casa.

Desde doctores, policías, porristas y toda clase de profesionales, asisten al compartir, pasando un rato bastante agradable con Gloria Trevi, un mensaje que grita que hay que disfrutar de la vida sin importar nuestra profesión, no dejarse consumir con el estrés diario y buscar el lado bueno de las cosas. Todo esto mezclado con un ritmo festivo.

Gloria Trevi y sus próximas presentaciones

La emblemática cantante se mantendrá activa con las presentaciones en los meses finales del año, donde probablemente incluirá “Pompas de jabón” en su performance.

Trevi se presentará este 24 de agosto en Marbella, España, en el escenario del festival Starlite Occident. Además, tendrá una pequeña gira por Centroamérica que comenzará a partir del 25 de septiembre y se extenderá hasta el 24 de octubre.

Sigue leyendo: