Gobernadora firma leyes para proteger a los niños de NJ y apoyar la salud mental de los jóvenes

La gobernadora de Nueva Jersey, Mikie Sherrill, promulgó un paquete de 3 leyes destinado a reforzar la protección de los niños y adolescentes en internet, limitar prácticas consideradas perjudiciales de las grandes plataformas tecnológicas y estudiar de manera independiente los efectos de las redes sociales sobre los menores.

La medida forma parte de la Kids’ Online Safety Agenda, impulsada por Sherrill y representa uno de los esfuerzos más amplios del estado para intervenir en un entorno digital donde los algoritmos, la recopilación de datos y las funciones diseñadas para prolongar el tiempo de uso generan cada vez más preocupación entre padres, educadores y especialistas.

“Big Tech podría haber impedido que los políticos en Washington las responsabilizaran, pero no nos detendrán aquí en Nueva Jersey”, afirmó Sherrill al anunciar la entrada en vigor de las nuevas disposiciones. La gobernadora, madre de 4 hijos, sostuvo que las compañías tecnológicas han desarrollado plataformas capaces de captar la atención de los menores mediante funciones adictivas y que las familias no deberían enfrentar solas los riesgos asociados.

El movimiento cobra especial relevancia en la región porque Nueva York también ha comenzado a establecer límites para el uso de redes sociales por parte de menores. El estado aprobó el SAFE for Kids Act, una legislación que busca proteger a los niños de ciertas prácticas de las plataformas y reducir los mecanismos que pueden fomentar un uso compulsivo de estos servicios.

Más privacidad y límites a las plataformas

Una de las principales medidas es la New Jersey Kids Code Act, correspondiente a los proyectos A4015/S3413. La legislación incorpora al marco estatal el denominado Age-Appropriate Design Code, que obliga a determinados proveedores de servicios en línea a considerar la seguridad y el bienestar de los menores al diseñar sus productos.

Entre sus disposiciones, la ley restringe la cantidad de datos que las empresas pueden recopilar y conservar de los niños y establece mayores salvaguardas para las interacciones entre menores y usuarios adultos.

Además, las plataformas deberán establecer para los menores los niveles de privacidad predeterminados más elevados. También se limitarán determinadas funciones concebidas para mantener a los usuarios jóvenes conectados de manera constante.

Con estas normas, se pretende que los menores de edad no desarrollen adicción a las redes sociales. (Foto: Matias Delacroix/AP)

La normativa contempla, asimismo, mayores mecanismos de control para niños y padres. Entre ellos figuran determinadas opciones relacionadas con las recomendaciones algorítmicas, las interacciones digitales y la posibilidad de denunciar experiencias perjudiciales.

El objetivo no es únicamente establecer recomendaciones. La legislación crea estándares que podrán ser exigidos a las compañías tecnológicas cubiertas por la norma y contempla mecanismos de rendición de cuentas cuando estas obligaciones sean incumplidas.

Nueva investigación sobre redes sociales y adicción

El segundo eje del paquete es la creación de un Social Media Research Center en una de las instituciones públicas de educación superior de 4 años de Nueva Jersey.

El estado ya destinó $500,000 dólares en el presupuesto fiscal de 2027 para poner en marcha el centro, mientras que la Oficina del Secretario de Educación Superior abrió una convocatoria para que una universidad pública presente propuestas. La intención es que la institución comience a operar este otoño.

El centro analizará los efectos del consumo de redes sociales y estudiará especialmente las conductas asociadas con el uso adictivo entre niños y adolescentes. Sus investigaciones deberán servir para orientar a responsables políticos, familias, profesores y comunidades.

La tercera ley, S3412/A4013, amplía esa misión. Ordena al centro investigar si las etiquetas de advertencia y los avisos obligatorios pueden ayudar a reducir los comportamientos adictivos vinculados con las redes sociales entre menores.

Los resultados deberán plasmarse en un informe final con conclusiones y recomendaciones de política pública dentro de un plazo de 18 meses. Posteriormente, esos hallazgos podrían respaldar nuevas regulaciones del Departamento de Salud de Nueva Jersey.

La estrategia estatal comenzó desde el primer día de la administración Sherrill, cuando la gobernadora creó la Office of Youth Online Mental Health Safety and Awareness dentro del Departamento de Salud. Esa oficina coordina las iniciativas gubernamentales relacionadas con la seguridad y el bienestar de los menores en el entorno digital.

Para las autoridades estatales, el desafío va más allá del tiempo que los niños pasan frente a una pantalla. La privacidad, el acoso, la exposición a contenido dañino y los mecanismos de diseño que incentivan un uso prolongado forman parte de un problema que Nueva Jersey pretende abordar desde distintos frentes.

Con estas tres leyes, el estado coloca a las plataformas tecnológicas bajo nuevas obligaciones y apuesta por combinar regulación, investigación y herramientas para las familias. El mensaje de la administración Sherrill es claro: en Nueva Jersey, la seguridad de los menores deberá tener prioridad frente a las estrategias digitales destinadas a mantenerlos conectados.

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