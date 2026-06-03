Instagram limitará el contenido repetitivo y poco saludable para adolescentes en su algoritmo

Meta comenzó a implementar una nueva herramienta en Instagram enfocada en limitar la exposición repetida de contenido similar para usuarios adolescentes dentro de las secciones de Explorar, Feed y Reels, como parte de una estrategia global para fortalecer la seguridad en sus plataformas.

La medida busca evitar que el algoritmo concentre recomendaciones en un solo tipo de contenido, especialmente cuando los usuarios interactúan con publicaciones específicas. Con esta función, la plataforma intenta romper ciclos en los que, a partir de una sola interacción, el sistema puede comenzar a mostrar de forma reiterada contenidos relacionados.

La decisión llega después de años de cuestionamientos sobre el funcionamiento del algoritmo de Instagram en perfiles juveniles. Investigaciones independientes han documentado que, tras interacciones mínimas, las recomendaciones pueden derivar hacia contenidos asociados con dietas extremas, consejos de pérdida de peso o imágenes de cuerpos editados digitalmente, especialmente en cuentas que simulan ser de adolescentes.

Comparación social negativa en adolescentes

Estudios realizados por especialistas de Harvard han señalado que estos patrones pueden intensificar procesos de comparación social negativa en adolescentes, con impactos en la autoestima, la ansiedad, la depresión y los trastornos alimentarios.

De acuerdo con información interna de la propia compañía, el 32% de las adolescentes encuestadas reportó que Instagram empeoraba su percepción corporal en momentos de vulnerabilidad emocional. A pesar de ello, la plataforma continuó operando bajo ese esquema de recomendación algorítmica.

Meta sostiene que contenidos relacionados con nutrición, ejercicio o manejo de la ansiedad pueden ser positivos, pero reconoce que su repetición constante puede generar efectos negativos, por lo que la nueva función está diseñada para equilibrar las recomendaciones y evitar saturación temática.

Configuración de contenido

De forma paralela, la empresa continúa expandiendo la configuración de contenido para usuarios mayores de 13 años en Instagram, Facebook y Messenger, la cual ha sido conservada por nueve de cada diez adolescentes desde su lanzamiento inicial en octubre.

Una evaluación independiente de la firma de seguridad digital Alice reportó que los adolescentes bajo esta configuración ven hasta 68% menos contenido para adultos, mientras que en el modo más restrictivo la reducción alcanza el 96%.

Meta también ha incorporado retroalimentación de cientos de miles de padres que han evaluado más de 15 millones de publicaciones. En una encuesta reciente, la mayoría calificó menos del 2% del contenido como inapropiado. La modalidad más estricta de Contenido Limitado será implementada próximamente en Facebook y Messenger.

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