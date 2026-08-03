SAFE for Kids Act: Nueva York establece reglas para el uso de redes sociales en menores de edad

Nueva York dio un paso decisivo para modificar la relación entre los menores de edad y las redes sociales. El estado concluyó esta semana el proceso de regulación de la SAFE for Kids Act, una ley que busca limitar algunas de las funciones digitales consideradas más adictivas y que, según autoridades y especialistas, pueden afectar el bienestar emocional de niños y adolescentes.

Las nuevas normas, aprobadas después de más de 2 años de debate legislativo, establecen restricciones sobre los contenidos recomendados mediante algoritmos y sobre las notificaciones que reciben los usuarios menores de 18 años durante la madrugada. La medida entrará en vigor el 25 de enero de 2027 y coloca a Nueva York entre los estados que han intentado establecer mayores controles sobre el diseño de las plataformas digitales.

Durante una conferencia de prensa en Brooklyn, la gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, lanzó una advertencia directa a las compañías tecnológicas y aseguró que cualquier empresa que intente explotar patrones de consumo compulsivo entre jóvenes podría enfrentar acciones legales.

“Las plataformas de redes sociales están ahora sobre aviso”, afirmó Hochul al presentar las regulaciones finales.

¿Qué cambia con la SAFE for Kids Act?

La ley obliga a las plataformas de redes sociales a obtener autorización de los padres o tutores antes de permitir que menores de 18 años accedan a feeds algorítmicos personalizados o reciban notificaciones entre la medianoche y las 6 de la mañana.

Los feeds basados en algoritmos utilizan datos de los usuarios para seleccionar contenido de manera automática, una práctica que las autoridades de Nueva York consideran diseñada para aumentar el tiempo de permanencia dentro de las aplicaciones.

De acuerdo con funcionarios estatales, este tipo de sistemas puede favorecer un uso excesivo de las redes sociales al ofrecer una secuencia prácticamente ilimitada de publicaciones adaptadas a los intereses individuales de cada usuario.

Si los padres no autorizan el acceso a esas funciones, los menores podrán seguir utilizando las plataformas, pero con una experiencia diferente: verán publicaciones en orden cronológico de las cuentas que ya siguen y conservarán herramientas como la búsqueda de contenido.

La intención de la norma es reducir la exposición de los jóvenes a mecanismos que incentivan la conexión constante sin prohibir completamente el acceso a las redes.

A partir de enero de 2027, las plataformas deberán obtener el consentimiento de los padres para habilitar los feeds algorítmicos y las notificaciones nocturnas a menores de 18 años. (Foto: Emilio Morenatti/AP)

¿Qué plataformas estarán afectadas por la regulación?

Las reglas se aplicarán a las plataformas donde los usuarios pasan más del 20% de su tiempo dentro de un sistema de contenido recomendado por algoritmos.

Entre las compañías alcanzadas por la medida se encuentran algunas de las redes sociales más utilizadas por adolescentes en Estados Unidos, como Facebook, Instagram, YouTube, TikTok, Snapchat y X.

Las empresas deberán adaptar sus sistemas para cumplir con los nuevos requisitos y demostrar que cuentan con mecanismos adecuados para obtener el consentimiento parental cuando sea necesario.

En caso de incumplimiento, la oficina del fiscal general de Nueva York podrá presentar demandas y solicitar sanciones civiles de hasta $5,000 dólares por cada violación de la normativa.

Preocupaciones por privacidad y verificación de edad

De acuerdo a NY Daily News, aunque grupos de defensa infantil han celebrado la iniciativa, la ley también ha generado cuestionamientos relacionados con la privacidad y la recopilación de datos personales.

Uno de los principales puntos de debate es el proceso mediante el cual las plataformas verificarán la edad de los usuarios y cómo los padres demostrarán su identidad para otorgar autorización.

Algunos expertos temen que los sistemas utilizados para comprobar la edad puedan terminar recopilando información sensible de millones de personas, incluidos adultos que no están sujetos directamente a las restricciones.

Organizaciones defensoras de las libertades civiles, como la Unión de Libertades Civiles de Nueva York, han señalado que la norma podría crear riesgos relacionados con la privacidad y la libertad de expresión.

Sus críticos argumentan que obligar a verificar identidades para acceder a determinadas funciones digitales podría afectar la participación de usuarios que buscan expresarse sobre temas sensibles.

Empresas tecnológicas cuestionan parte de la medida

La industria tecnológica ha defendido los esfuerzos para mejorar la seguridad de los menores en internet, aunque varias compañías han expresado reservas sobre el enfoque elegido por Nueva York.

Representantes del sector consideran que los algoritmos no deberían ser tratados como el principal problema y han pedido mayor flexibilidad para implementar las medidas.

Algunas organizaciones empresariales también han advertido que los requisitos de verificación de edad podrían generar consecuencias inesperadas para usuarios, familias y empresas tecnológicas con operaciones en el estado.

Mientras tanto, defensores de la infancia consideran que la regulación representa un avance importante frente a una creciente preocupación nacional sobre el impacto de las redes sociales en la salud mental juvenil.

Posibles desafíos legales antes de su entrada en vigor

La SAFE for Kids Act podría enfrentar batallas judiciales antes de comenzar a aplicarse. En otros estados, leyes similares han sido cuestionadas en tribunales por organizaciones tecnológicas que alegan posibles conflictos con derechos constitucionales.

Grupos como NetChoice, que ha participado en demandas contra regulaciones digitales en distintas partes del país, criticaron la iniciativa de Nueva York y señalaron que medidas similares han sido consideradas problemáticas legalmente.

Aun con la posibilidad de nuevos litigios, las autoridades estatales mantienen su postura: la regulación busca cambiar la forma en que las plataformas diseñan sus productos para menores y establecer límites a prácticas que, según sus defensores, priorizan la interacción constante por encima del bienestar de los usuarios más jóvenes.

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