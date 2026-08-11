Juez ordena mantener en secreto la identidad de los jurados del juicio contra Luigi Mangione

Los miembros del jurado que participarán en el juicio estatal por asesinato contra Luigi Mangione, acusado de matar al director ejecutivo de UnitedHealthcare, Brian Thompson, permanecerán en el anonimato debido al riesgo de sufrir acoso, intimidación o interferencias externas. Así lo determinó este martes el juez Gregory Carro.

Carro estableció que los nombres y domicilios de los jurados solo estarán disponibles para los fiscales y los abogados de la defensa. La selección del jurado comenzará el 8 de septiembre, de acuerdo con información publicada por ABC News.

El magistrado justificó la medida ante la atención pública que ha generado el caso y el comportamiento de personas que se identifican como simpatizantes de Mangione. Algunos de ellos han realizado declaraciones públicas hostiles e incendiarias frente al tribunal y han anunciado su intención de acudir al proceso de selección para intentar hablar con los potenciales jurados, afirmó el juez.

Carro sostuvo que la divulgación de la información personal de los integrantes del jurado representaría un riesgo injustificable para la administración de justicia.

La defensa de Mangione se opuso a la decisión y argumentó que los fiscales no habían demostrado la existencia de una amenaza concreta contra la seguridad o la integridad del jurado. Los abogados calificaron las preocupaciones planteadas por la Fiscalía como especulativas e hipotéticas.

El juez rechazó ese argumento y señaló que personas vinculadas con el caso ya han sido objeto de amenazas y acoso. Estas circunstancias, dijo, generan un riesgo real y considerable de que tanto los posibles jurados como quienes finalmente sean seleccionados puedan ser intimidados, acosados o sometidos a influencias externas.

Mangione enfrenta una posible cadena perpetua

Los fiscales acusan a Mangione de haber disparado contra Brian Thompson en una calle de Midtown Manhattan en diciembre de 2024, en un ataque que describieron como un asesinato planificado.

Mangione se ha declarado no culpable tanto en el proceso estatal como en una causa federal relacionada con la muerte de Thompson. En el caso estatal, una condena por asesinato podría llevarlo a enfrentar una pena de cadena perpetua.

La orden de Carro fue emitida horas después de que Mangione compareciera ante un tribunal abarrotado para una conferencia previa al juicio, posiblemente su última aparición pública antes del inicio de la selección del jurado.

Entre los asistentes había unos 20 simpatizantes de Mangione, que ocuparon las dos últimas filas de la sala. Algunos llevaban camisetas en las que se proclamaba su inocencia o se reclamaba un mayor acceso público al proceso.

Durante la audiencia, Carro también rechazó los argumentos de la defensa sobre supuestas restricciones al acceso del público y negó que los fiscales estuvieran determinando cómo se cubrirá el juicio.

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