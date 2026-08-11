Jugador de una escuela de Arkansas completó sesión de entrenamiento con una serpiente venenosa en su casco

Un hecho insólito fue lo que se vivió en las últimas horas en una sesión de entrenamiento de una escuela de Arkansas cuando un jugador comenzó a sentir algo extraño en la cabeza en plena práctica y llevó su casco a los entrenadores.

Debajo del acolchado había una serpiente ‘cottonmouth’ de unos 60 centímetros. Resulta ser que el joven practicó durante casi una hora con una serpiente venenosa escondida en su casco.

El animal tuvo que ser retirado por especialistas. El joven comenzó a sentir una molestia extraña en la cabeza y entregó el casco al cuerpo técnico.

Al abrirlo, descubrieron una ‘cottonmouth’ de unos 60 centímetros oculta bajo las almohadillas interiores. Los entrenadores aseguraron el casco en una bolsa y esperaron la llegada de Chris Davis, director de Maumelle Animal Services.

Davis relató a KATV que, pese a su experiencia retirando serpientes de lugares insólitos, “ventilaciones de automóviles, motores, bolsos y mochilas”, nunca había visto algo semejante. “¿En un casco? Nunca”, dijo al describir la escena.

¿Cómo lo hicieron? El casco fue sumergido en un fregadero hasta que el reptil salió por sí mismo. Una vez fuera, fue capturado y liberado en una zona boscosa lejos de la escuela.

El director deportivo de Maumelle High School, Kirk Horton, aseguró que la reacción del personal fue de “shock y desconcierto”.

Tras 10 años en el cargo, confesó que consideraba “mucho más probable ganar la lotería” que enfrentar una situación así.

La ‘cottonmouth’, también llamada “boca de algodón”, es considerada una de las serpientes más venenosas de Arkansas, solo detrás de la cascabel.



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