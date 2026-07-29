Exjugador de NFL Jordan Devey se quitó la vida a dos semanas de su aniversario de boda

El luto y la tragedia se han posado sobre la NFL. El exjugador de New England Patriots Jordan Devey se quitó la vida a los 38 años y a dos semanas de su aniversario de bodas. Así lo confirmó su familia en la página para recaudación de fondos GoFundMe.

“Trágicamente, Jordan se quitó la vida, dejando a su familia para navegar por un momento increíblemente difícil y desgarrador”, decía la publicación que confirmaba que el campeón con New England Patriots se quitó la vida el pasado martes 21 de julio.

Por su parte, su esposa, Linsey Devey, también posteó en su perfil de Instagram una publicación en la que mostró una foto tomada junto a su cama en el hospital, así como una imagen del día de su boda.

“Hoy habría sido nuestro 15º aniversario”, escribió Linsey en su publicación del jueves 23 de julio. “Hemos llenado las paredes de nuestros hogares y corazones con innumerables recuerdos, alegrías, luchas y triunfos”, continúa su escrito.

“Trajimos al mundo a 4 hermosos hijos que tienen tus ojos, pecas y compasión”, continuó. “Eras nuestro héroe y nuestros corazones duelen en tu ausencia. Te amamos. Te extrañamos. Y como dijiste en tus últimas palabras para mí, ‘Hablaremos pronto’”, concluye el mensaje en redes.

En esa publicación donde se homenajea su memoria, su esposa añadió el enlace a un perfil de GoFundMe que se creó para proporcionar apoyo financiero a su familia tras la muerte del exjugador.

Esa misma recaudación confirmó el suicidio. La descripción de la recaudación de fondos recuerda a Jordan como un “esposo devoto”, “padre amoroso” y “miembro querido” de la comunidad del fútbol americano.

Former #Chiefs OL Jordan Devey took his own life and is survived by his wife & 4 children. Brittany #Mahomes posted the Go Fund Me link, so if you're able & inclined to help, they could use our support! Please keep Linsey & the children in your prayers! https://t.co/93YnnyXfcF pic.twitter.com/9oLv9tYvxq — Starcade Media (@StarcadeMediaKC) July 24, 2026

Tras conocerse sobre el fallecimiento de Devey, equipos de la NFL como Kansas City Chiefs o San Francisco 49ers emitieron mensajes de condolencias en redes sociales.

“Los 49ers lamentan el fallecimiento del ex liniero ofensivo Jordan Devey. Nuestra organización envía sus condolencias a su esposa, Linsey, y a toda la familia Devey”, escribieron en X.

“Nos entristece profundamente la muerte del ex liniero ofensivo Jordan Devey. Nuestros pensamientos y oraciones están con su familia”, postearon los Chiefs.

We're deeply saddened by the passing of former offensive lineman Jordan Devey. Our thoughts and prayers are with his family. pic.twitter.com/mSGg1SIq1j — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 28, 2026

The 49ers mourn the passing of former offensive lineman Jordan Devey.



Our organization sends its condolences to his wife, Linsey, and the entire Devey family. pic.twitter.com/96uhU54Vzq — San Francisco 49ers (@49ers) July 25, 2026

Devey jugó para cinco equipos de la NFL a lo largo de siete temporadas: New England Patriots, los San Francisco 49ers, los Buffalo Bills, Baltimore Ravens y Oakland/Las Vegas Rairders.

Devey jugó 44 partidos en la NFL, con 21 como titular, repartidos entre cinco equipos a lo largo de siete temporadas. Su aporte más destacado fue en New England, donde participó en siete juegos de la temporada regular 2014, el año en que los Patriots ganaron el Super Bowl XLIX.

Al año siguiente, con los San Francisco 49ers, disputó 15 partidos y abrió nueve como guardia ofensivo. Se retiró en 2021 después de jugar un partido para los Buffalo Bills en 2020.

Tras su retiro, el exjugador se estableció en Idaho y fue entrenador de fútbol americano en un instituto local, según Fox 13.

De acuerdo con una entrevista a ese medio, su madre, Leslie, y su padre, Kerry, la familia creía que Devey sufría de encefalopatía traumática crónica (CTE) antes de su fallecimiento.

“Queremos que la gente entienda que está bien pedir ayuda”, dijo Leslie a Fox 13. “La ayuda existe y no tiene nada de malo buscarla. No tienes que luchar esta batalla tú solo. Debido a las circunstancias de su fallecimiento… no podremos realizar las pruebas necesarias para confirmar de forma definitiva si padecía esa enfermedad”, explicó Kerry a Fox 13.



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