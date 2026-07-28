Balean a la esposa del coach asistente de los Chiefs, Eric Bieniemy, y arrestan a su hijo como presunto responsable

Un nuevo escándalo golpeó a la NFL en plena pretemporada de los Kansas City Chiefs, luego de que Mia Bieniemy, la esposa del entrenador asistente Eric Bieniemy, fuera baleada en Virginia.

No obstante, la segunda capa de la historia es aún peor. El coach debió abandonar el campamento de entrenamiento, después de que su hijo fuera arrestado como presunto responsable del ataque.

¿Qué ocurrió?

De acuerdo con las autoridades del condado de Loudoun, el incidente ocurrió la noche del pasado domingo en Ashburn, donde la familia aún conserva una vivienda desde la etapa en la que Bieniemy formó parte del cuerpo técnico de los Washington Commanders.

Según un reporte de la Oficina del Sheriff del condado de Loudoun, los agentes encontraron a Mia Bieniemy, de 57 años, con múltiples heridas de bala dentro del domicilio. La esposa del coach fue trasladada a un hospital donde permanece en condiciones estables.

Posteriormente, Elijah Zion Bieniemy, de 27 años, hijo del entrenador, fue arrestado. El joven enfrenta cargos por lesiones maliciosas, uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito grave y disparo de un arma de fuego dentro de una vivienda.

Zion Bieniemy permanece detenido sin derecho a fianza mientras continúan las investigaciones. Por su parte, este escenario condicionó el trabajo de Eric, quien dirigía actividades en el campamento de entrenamiento de los Kansas City Chiefs en St. Joseph, Missouri. El pasado lunes ya no se le vio coordinar en los entrenamientos.

Elijah Bieniemy, the 27-year-old son of #Chiefs OC Eric Bieniemy, has been arrested after allegedly shooting his mother, Mia, multiple times Sunday night at their Virginia home.



Mia was hospitalized with serious injuries. Elijah faces three felony charges and is being held? pic.twitter.com/dRDXFbzwYZ — Ari Meirov (@MySportsUpdate) July 27, 2026

La postura de Kansas City Chiefs

El pasado lunes por la tarde, los Chiefs fijaron posición ante lo ocurrido mediante su entrenador principal, Andy Reid. El coach respaldó a Bieniemy.

“Nuestros corazones están con Eric Bieniemy y su familia. Pensamientos y oraciones con ellos (…) No puedo entrar en detalles sobre ello, pero a veces pasan cosas, y Eric lo superará”, expresó.

“Tiene un gran grupo de apoyo aquí, al igual que su familia, según sea necesario, y simplemente dejaremos que el tiempo se encargue de ello a partir de ahí. Pero Mia está estable, lo cual es un punto a favor”, añadió.

Our hearts go out to Eric Bieniemy and his family. pic.twitter.com/acQEDdsqql — Kansas City Chiefs (@Chiefs) July 27, 2026

Reid destacó el carácter de Bieniemy al referirse a la situación personal que lo mantiene alejado del equipo. “Ella es una santa, todos lo sabemos quienes la conocemos. Una de las grandes bendiciones de Dios”, afirmó. “Pero pasan cosas, y hay que afrontarlas. Ese es el momento que estamos viviendo. El tiempo tendrá que hacer su parte para ayudar a sanar”.

Asimismo, señaló que desconoce cuánto tiempo estará Bieniemy fuera. Mientras tanto, Joe Bleymaier, coordinador del juego aéreo, y Andy Heck, entrenador de la línea ofensiva, asumirán de forma temporal parte de sus funciones durante el campamento.

“En estas situaciones, la vida real se impone”, añadió Reid. “Nosotros podremos seguir adelante aquí, pero lo más importante es que EB tenga el espacio para atender lo que debe atender”, indicó.

Eric Bieniemy se unió al cuerpo técnico de los Kansas City Chiefs en 2013 junto a Andy Reid. Tras cinco temporadas como entrenador de corredores, ascendió a coordinador ofensivo.

Con los Chiefs ha conquistado dos de tres Super Bowls disputados. No obstante, en 2023 se marchó de Kansas City Chiefs para unirse a los Washington Commanders como coordinador ofensivo, buscando finalmente una oportunidad como entrenador en jefe.

Sin embargo, no salió como planeaba y posteriormente se marchó a UCLA y los Chicago Bears, antes de regresar este año a los Chiefs para ocupar el puesto de coordinador ofensivo en reemplazo de Matt Nagy.



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