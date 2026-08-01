Tony Romo apartado de CBS Sports tras su detención en Milwaukee

CBS Sports suspendió a Tony Romo el viernes “hasta nuevo aviso”, poco más de una semana después de su arresto en Wisconsin por una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol.

La empresa informó en un comunicado: “Tony Romo se encuentra de baja en su puesto en CBS Sports hasta nuevo aviso”. La decisión se conoció días después de que se difundieran detalles del procedimiento policial y de que circulara un video captado por una cámara corporal durante la detención, que luego se viralizó.

La suspensión fue comunicada tras el arresto del ex mariscal de campo de los Dallas Cowboys, quien fue detenido en la Interestatal 43 en Milwaukee el jueves 23 de julio, después de que supuestamente se lo viera rebasando vehículos de forma ilegal.

De acuerdo con la Oficina del Sheriff del Condado de Milwaukee, un agente dijo que sospechaba consumo de alcohol o drogas porque Romo tenía los ojos rojos y vidriosos y olía a alcohol. Se le practicó una prueba de sobriedad en el lugar.

Cómo fue la detención en la Interestatal 43

Según las autoridades, Romo primero negó haber bebido, pero luego admitió al menos una copa. El informe oficial también señaló que tuvo un desempeño deficiente en la prueba de sobriedad realizada en el lugar, uno de los elementos considerados dentro del expediente.

La oficina del sheriff indicó que, antes de remolcar el vehículo, los agentes hallaron una botella de alcohol abierta. Un video de cámara corporal registró el procedimiento, incluido el momento de la detención y la prueba de sobriedad, y luego se viralizó.

? EXCLUSIVE: Tony Romo told cops he was on his way to meet his grandma and grandpa when he was pulled over and ultimately busted for OWI … newly released body camera footage shows. pic.twitter.com/visfkPfxGT — TMZ (@TMZ) July 29, 2026

Romo fue detenido en Milwaukee, por su vínculo con el estado: es oriundo de Burlington, Wisconsin, una localidad ubicada a unos 50 kilómetros al suroeste de Milwaukee. El ex mariscal, de 46 años, no hizo declaraciones públicas luego del arresto, y tampoco lo hizo su abogado.

Audiencia prevista para septiembre

Romo enfrenta una acusación de conducir bajo los efectos del alcohol, un delito que no conlleva pena de cárcel si se trata de una primera infracción. La causa avanzará con una cita en la corte prevista para el 21 de septiembre a las 8.30, según la información consignada.

Hasta el momento, no se informaron comentarios de Romo ni de su defensa sobre el caso, ni se difundieron detalles adicionales sobre eventuales medidas administrativas o judiciales más allá de la audiencia prevista.

En este caso, la viralización se produjo mientras Romo trabajaba en la cobertura de la NFL.

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