Legislador republicano Max Miller desafía a su propio partido y no cederá su candidatura en Ohio

El polémico representante republicano Max Miller sigue en la contienda por su distrito congresional de Ohio, desafiando a su partido, que le hizo un llamado a retirarse mientras enfrenta acusaciones de violencia doméstica por parte de su exesposa.

Su determinación de continuar con su campaña de reelección le está causando dolores de cabeza al Partido Republicano, que no tenía previsto dedicar su atención a la defensa del escaño para las elecciones de mitad de periodo que se acercan cada vez más. Su rival demócrata, el obrero siderúrgico sindicalizado Brian Poindexter, aprovechó la controversia de Miller para instar a los electores con la promesa de “servir con honor”.

El lunes fue la última oportunidad para que los republicanos sustituyeran a Miller en la boleta electoral de los comicios generales de Ohio, dejando al congresista en lo que cada vez se considera una contienda más reñida.

Los grupos demócratas que respaldan las campañas para la Cámara de Representantes han seguido de cerca la contienda por el 7.º distrito congresional de Ohio, al sur de Cleveland, para ver si quieren incrementar su apoyo a Poindexter.

Este distrito con tendencia republicana lo ganó el presidente Donald Trump hace dos años con una amplia ventaja. Miller lo ganó con apenas el 51% de los votos en una contienda a tres bandas que incluyó al excongresista y candidato presidencial Dennis Kucinich, quien se presentó como independiente. De acuerdo con los mapas electorales actuales de Ohio, el distrito tiene una inclinación conservadora del 55% al 44%, según Dave’s Redistricting.

Miller, de 37 años, declaró estar seguro de alzarse con la victoria, dadas las posibilidades y la buena voluntad que, de acuerdo con él, cultivó con sus votantes en sus dos mandatos. Aunque los dos senadores de Ohio, incluido su exsuegro, el senador Bernie Moreno, le solicitaron que se retirara de la contienda, el mandatario republicano no lo hizo.

Trump calificó a Miller de “buena persona” y dijo que su disputa legal con Emily Moreno es algo que deben resolver las familias. Miller se desempeñó como asesor principal del presidente en su primer mandato, informó AP News.

Miller dijo en una entrevista que el líder de la Casa Blanca le había advertido que si se mantenía en la contienda, “la carrera sería muy reñida”. Además, Joe Gruters, presidente del Comité Nacional Republicano, sugirió que el partido apoyaría a Miller, pero no afirmó si invertiría dinero en su campaña.

“Vamos a apoyar a nuestros nominados. Todos tienen que demostrar que son capaces de ganar”, manifestó Gruters en medio de su aparición el domingo en NewsMax. “Ya veremos. Espero que pueda”.

El lunes no estaba del todo claro si los grupos republicanos que invierten en los comicios a la Cámara de Representantes, como el Comité Nacional de Campaña Republicana o el super PAC Congressional Leadership Fund, gastarían dinero en nombre de Miller.

La semana pasada, el legislador acusado afirmó estar dispuesto a gastar más dinero de su propio bolsillo en su campaña.

“Sé que hay quienes están preocupados por mi capacidad para ganar esta contienda, pero no comparto esa preocupación”, declaró Miller a The Wall Street Journal en respuesta a un reportaje sobre la inversión de un millón de dólares de su propio dinero en la campaña. “Estoy totalmente comprometido con esta elección y destinaré los recursos necesarios a mi campaña para ganar”.

Los grupos demócratas como el Comité de Campaña Demócrata para el Congreso y el Comité de Acción Política de la Mayoría de la Cámara de Representantes debatían el lunes si incluir la contienda entre sus prioridades de gasto para las elecciones de mitad de mandato.

Las elecciones de noviembre han acaparado cada vez más la atención en el último mes, durante el escrutinio de las acusaciones de abuso presentadas contra Miller por su exesposa, Emily Moreno, y al menos otras dos mujeres. Algunos de sus intentos por defenderse también han causado críticas contra él.

A la vez, los demócratas se mostraron optimistas ante la perspectiva de Poindexter. El concejal de Brook Park, de 46 años, enfocó su campaña en temas económicos y obtuvo el respaldo de sindicatos como Ironworkers International, United Auto Workers, AFSCME, Ohio AFL-CIO y otros.

Poindexter trató de sacar provecho de las polémicas de Miller invitando a electores de todo el espectro político a respaldar su campaña.

“Es lamentable que Miller haya optado por seguir exponiendo públicamente a su exesposa y a su familia a esta pesadilla”, declaró en un comunicado. “Pero quiero ser muy claro: me involucré en esta campaña para luchar por mis vecinos y por la gente trabajadora de todo el distrito”.

Miller fue la primera persona a la que el presidente apoyó en su intento por castigar a sus compañeros republicanos que votaron a favor de su destitución por el ataque al Capitolio el 6 de enero de 2021 o que bloquearon sus esfuerzos por anular los resultados de las elecciones de 2020, ganadas por el expresidente demócrata Joe Biden. El entonces joven de 32 años se lanzó a la lucha para desafiar al representante de Ohio, Anthony González, un conocido exjugador de fútbol americano profesional, quien al final se retiró.

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