Los 5 mejores frutos secos para proteger tu cerebro y fortalecer el corazón

Los frutos secos son aliados indispensables de la salud. Estos pequeños, pero gigantes en nutrientes, son clave para aportar al organismo grasas saludables y minerales. Tanto es así que existen al menos cinco variedades esenciales para el funcionamiento del cerebro y el corazón: nueces, almendras, pistachos, avellanas y pecanas.

Las nueces y otros frutos secos poseen un alto nivel nutricional que los hace fundamentales para proporcionar nutrientes que garantizan un funcionamiento óptimo del cuerpo. Su tamaño diminuto no refleja la densidad de sus nutrientes ni sus niveles de grasa, por lo que es vital consumirlos con moderación.

Estudios recientes certifican que los frutos secos más saludables para la salud cardiovascular y la memoria son las nueces (walnuts), almendras y pistachos. Estas recomendaciones están respaldadas por revisiones científicas que destacan sus efectos en la reducción de riesgos cardiovasculares y la mejora cognitiva, especialmente por su contenido de ácidos grasos omega-3, antioxidantes y polifenoles, con evidencia sólida en meta-análisis y ensayos clínicos.

Cómo los frutos secos pueden ayudar a la función cerebral

Un estudio de 2023 del Centro de Investigación sobre Nutrición Humana y Envejecimiento, Universidad de Tufts, Boston, encontró una asociación en el aumento del estrés oxidativo y la inflamación relacionados con la edad, sobre todo cuando se combinan con disfunción metabólica y cardiovascular, lo que desencadena neurodegeneración y el deterioro cognitivo.

El proceso de envejecimiento cerebral es un proceso natural que no tiene por qué estar relacionado con enfermedades neurodegenerativas específicas. Los expertos recomiendan medidas preventivas para proteger la salud cerebral, teniendo en cuenta que hasta la fecha la mayoría de las enfermedades neurodegenerativas crónicas no tienen cura.

Por esta razón, las dietas son aliadas para “modificar el entorno interno del cuerpo y, lo que es más importante, el entorno neuronal dentro del cerebro”. Aquí es donde los frutos secos son recomendados por su alto perfil nutricional.

Recordemos que la ciencia no corrobora que un solo alimento pueda curar o enfermar, sino que se trata de un conjunto de hábitos de vida saludable y la atención con profesionales que atiendan las necesidades específicas de cada paciente.

¿Cuál es el mejor fruto seco para nuestro cerebro?

Al realizar una revisión de las mejores opciones y valorar de mayor a menor el beneficio combinado para el corazón (reducción de colesterol LDL, inflamación y riesgo CVD) y la memoria (mejora en pruebas verbales y flujo sanguíneo cerebral), estas son las alternativas más destacadas:

Nueces (Walnuts)

Poseen un alto contenido de ALA (omega-3 vegetal), el cual reduce el riesgo de enfermedades cardiovasculares entre un 19% y 25%, además de mejorar la memoria verbal en un 16% en adultos mayores.

Las nueces son una fuente de omega-3 ALA. Crédito: Shutterstock

Almendras (Almonds)

Es una de las opciones más recomendadas para la cardioprotección (ayudan a bajar el ox-LDL y el colesterol) y la función cognitiva gracias a sus PUFAs y fitosteroles. Las revisiones científicas las sitúan siempre en el top 3.

Una porción de almendras de 28 gramos contiene 4 gramos de proteína vegetal, 13 gramos de grasas buenas insaturadas y solo 1 gramo de grasa saturada. Crédito: Shutterstock

Pistachos (Pistachios)

Investigaciones actuales ubican a los pistachos como una de las mejores opciones para la reducción de la rigidez arterial y el colesterol oxidado. Mejoran la microcirculación cerebral y se asocian a un menor riesgo de accidentes cerebrovasculares (stroke).

Los pistachos son ricos en antioxidantes, contienen menos calorías y más proteínas que la mayoría de los otros frutos secos. Crédito: Shutterstock

Avellanas (Hazelnuts)

Son una excelente fuente de antioxidantes fenólicos, elementos clave para proteger la memoria y fortalecer el corazón.

Las avellanas tienen una gran cantidad de nutrientes Crédito: Shutterstock

Pecanas (Pecans)

Ofrecen beneficios cardiovasculares moderados gracias a sus grasas insaturadas, aunque cuentan con un apoyo científico más limitado en temas de cognición comparado con las anteriores.

La moderación es la clave

Los especialistas coinciden en recomendar una alimentación balanceada con el fin de obtener los nutrientes necesarios de manera regular. Sin embargo, existen algunas consideraciones importantes que describimos a continuación:

Alergias: se deben evitar todos los tipos si existe alergia a frutos secos o cacahuetes (arachis), debido al alto riesgo anafiláctico. Cálculos renales: es necesario limitar aquellos con alto contenido de oxalato, como las nueces de Brasil, castañas de cajú y avellanas, ya que pueden aumentar el riesgo en personas predispuestas. Calorías y digestión: debido a su alto contenido calórico (150-200 kcal por cada 30g), el exceso puede causar ganancia de peso o malestar gastrointestinal. La dosis segura recomendada es de 30 a 60g al día.

No existen contraindicaciones mayores para el corazón o la memoria en personas sanas; no obstante, se sugiere consultar al médico en casos de enfermedad renal crónica (ERC) o diverticulitis.

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