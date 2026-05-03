¿El aceite de oliva protege tu cerebro? El estudio que revela cómo el AOEV mejora la memoria y la microbiota

El aceite de oliva extra virgen (AOEV) es una de las grasas más saludables y con mayor aporte de antioxidantes. Un reciente estudio de la Universitat Rovira i Virgili (URV) descubrió que las personas que consumían aceite de oliva virgen —y no refinado— mostraron una mejor evolución de la función cognitiva y una microbiota intestinal más saludable.

La investigación evaluó los patrones de consumo de aceite en un grupo de 656 adultos mayores, entre 55 y 75 años. Los resultados fueron claros: quienes priorizaron el aceite virgen presentaron mejoras a nivel cognitivo, un beneficio que no se observó con el consumo del aceite refinado.

Este trabajo conjunto, con participación del Institut de Recerca Biomèdica Catalunya Sud (IRB CatSud), es un estudio líder por ser la primera medición en humanos que demuestra que el aceite de oliva virgen contribuye a preservar la función cognitiva mediante la modulación de la microbiota. Publicada en la revista Microbiome, la investigación se centró en pacientes con sobrepeso, obesidad y síndrome metabólico, detectando indicadores de mejoría notables.

Un dato clave en la salud metabólica es que estos pacientes presentaron una microbiota intestinal más diversa. Además, se identificó el género bacteriano Adlercreutzia como el posible mediador de este efecto protector para el cerebro.

Calidad vs. Procesamiento: No todos los aceites son iguales

El procesamiento es el factor que determina la calidad. El aceite de oliva virgen conserva intactos sus antioxidantes, polifenoles y compuestos bioactivos. Por el contrario, el aceite refinado pierde buena parte de estos elementos durante el tratamiento industrial. La autora principal, Jiaqi Ni, advierte: “No todos los aceites de oliva tienen los mismos beneficios sobre la función cognitiva”.

Por su parte, el investigador Jordi Salas-Salvadó destaca que el aceite de oliva virgen no solo protege el corazón, sino que es vital para preservar el cerebro durante el envejecimiento. Las codirectoras del estudio, Nancy Babio y Stephanie Nishi, subrayan que mejorar la calidad de la dieta es una estrategia accesible y eficaz ante el aumento del deterioro cognitivo global.

Consumo diario y recomendaciones prácticas

¿Se puede consumir aceite de oliva todos los días? La respuesta es un rotundo sí. Este estudio refuerza la importancia de las grasas saludables en la dieta mediterránea. La cantidad recomendada oscila entre 20–40 ml al día (de 1 a 4 cucharadas soperas), ajustándose según la edad, el peso y la actividad física de cada persona.

Este hábito se recomienda especialmente en pacientes con riesgo cardíaco o problemas metabólicos. Más allá de su uso en ensaladas, este aceite es apto para cocinar sin perder sus propiedades esenciales. Incluso, puede combinarse con alimentos como el café y el yogur para potenciar la absorción de nutrientes, integrándose fácilmente en la rutina diaria.

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