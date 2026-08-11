NYPD ha decomisado más de 3,200 armas en 2026 mientras los homicidios caen a mínimos históricos

En medio de una reducción histórica de los tiroteos y homicidios en Nueva York, el Departamento de Policía de la Ciudad (NYPD) informó este martes que ha retirado de circulación más de 3,200 armas de fuego durante los primeros siete meses de 2026, como parte de una ofensiva coordinada entre autoridades municipales, estatales y federales.

El balance ocurre cinco años después de la creación de la Alianza de Estrategias contra la Violencia Armada (GVSP), una operación interinstitucional concebida tras el repunte de violencia que golpeó a la Gran Manzana durante la pandemia.

Las cifras revelan, sin embargo, que el desafío continúa concentrándose en los vecindarios históricamente más afectados por la criminalidad: Brooklyn encabezó los decomisos con 915 armas, seguido por El Bronx con 782, Manhattan con 764, Queens con 605 y Staten Island con 193.

Del total de 3,259 armas recuperadas, 199 eran “armas fantasma”: dispositivos sin número de serie que pueden ensamblarse a partir de piezas compradas por internet o fabricadas mediante impresoras 3D. Al no estar registradas, resultan considerablemente más difíciles de rastrear durante una investigación criminal.

La comisionada del NYPD, Jessica Tisch, atribuyó los resultados a una estrategia de “policía de precisión”, mediante la cual el departamento despliega agentes y recursos en lugares y horarios donde las estadísticas muestran una mayor concentración de violencia.

“Desplegar agentes donde y cuando más se necesitan, identificar las causas de la violencia y retirar armas de nuestras calles ha sido la clave”, afirmó Tisch.

La funcionaria destacó también el papel de la GVSP para compartir información, recopilar pruebas y coordinar los casos contra sospechosos considerados responsables recurrentes de delitos violentos.

Una mesa diaria

La Alianza de Estrategias contra la Violencia Armada reúne a más de 30 agencias policiales y fiscalías municipales, estatales y federales.

Sus integrantes se reúnen cada mañana laborable para examinar los arrestos por delitos graves con armas efectuados durante las 24 horas anteriores. Durante esas sesiones comparten información sobre los detenidos, sus antecedentes, las armas recuperadas y posibles conexiones con otros hechos violentos.

El objetivo es decidir rápidamente qué agencia cuenta con mejores herramientas jurídicas para continuar la investigación y presentar cargos, especialmente cuando un caso puede ser procesado bajo estatutos federales que contemplan penas más severas.

En esta dirección, Chauncey Parker, director ejecutivo del Área de Alta Intensidad de Tráfico de Drogas de Nueva York y Nueva Jersey, consideró que la coordinación desarrollada por la alianza podría servir como modelo para otras operaciones conjuntas del Gobierno.

La fiscal general del estado, Letitia James, destacó por su parte que la estrategia no debe limitarse al trabajo policial.

“Cada arma retirada de nuestras calles es una vida salvada y una tragedia evitada. Mi oficina continuará trabajando con el NYPD y las organizaciones comunitarias para hacer de la ciudad de Nueva York un lugar más seguro para todos, especialmente para nuestros niños”, expresó.

Mínimos históricos

El anuncio se produce después de que la Gran Manzana registrara el menor número de tiroteos, víctimas de disparos y asesinatos contabilizado durante los primeros siete meses de un año desde que existen estadísticas comparables.

Entre enero y julio se reportaron 381 tiroteos, 7.5% menos que los 412 registrados durante el mismo período de 2025. Las víctimas de disparos disminuyeron 5.5%, de 489 a 462, mientras que los homicidios cayeron 22.8%, de 193 a 149.

Solo en julio se contabilizaron 59 tiroteos, frente a 75 durante el mismo mes del año anterior, lo que representa una reducción de 21.3%. La diferencia es todavía más pronunciada al comparar el balance actual con julio de 2020, cuando la ciudad registró 243 tiroteos.

Fiscales: “un renacimiento”

Asimismo, la fiscal de distrito de Queens, Melinda Katz, aseguró que los tiroteos en ese condado se encuentran en su nivel más bajo en tres décadas.

En Manhattan, el fiscal Alvin Bragg indicó que los tiroteos han disminuido 57% y los homicidios 65%, aunque reiteró que retirar armas debe complementarse con inversiones comunitarias y servicios para víctimas y testigos.

La fiscal del Bronx, Darcel Clark, calificó la alianza como una herramienta eficaz para coordinar los procesos judiciales, particularmente mediante su base de datos compartida.

En Brooklyn, el fiscal Eric González afirmó que el condado atraviesa “un renacimiento en materia de seguridad pública”, con disminuciones sin precedentes en asesinatos y tiroteos y una racha de casi un mes sin homicidios durante el verano.

La controversia

Pese a los resultados presentados por el NYPD, algunos componentes de la denominada “policía de precisión” han sido cuestionados por funcionarios electos y organizaciones defensoras de los derechos civiles.

La controversia se concentra en las herramientas utilizadas para identificar a presuntos pandilleros o “generadores de violencia”, particularmente la Base de Datos de Grupos Criminales del NYPD.

Según datos citados durante audiencias de análisis del Concejo Municipal, aproximadamente 99% de las personas incluidas en esa base eran negras o hispanas y 98% eran hombres. El sistema ha llegado a contener información sobre menores de apenas 13 años.

La concejal de El Bronx Althea Stevens encabezó en 2024 una propuesta para eliminar la base de datos, al argumentar que sus criterios eran imprecisos, carecía de transparencia y no existían pruebas suficientes de que por sí sola redujera la violencia.

La iniciativa fue respaldada por otros 22 miembros del Concejo y por el defensor público de la ciudad, Jumaane Williams.

El dato: